Ngày 14-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đội thầy thuốc tình nguyện khám, chữa bệnh lưu động trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Phước Hà.

Ban tổ chức chương trình tặng quà cho người dân.

Tại chương trình, 400 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công, người neo đơn được khám các bệnh lý về tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, cơ xương khớp; tầm soát bệnh tiểu đường và các bệnh về mắt. Đối với những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, các bác sĩ chỉ định siêu âm, điện tim để hỗ trợ chẩn đoán.

Người dân còn được cấp phát thuốc miễn phí; tư vấn cách phòng, chống các bệnh thường gặp trong mùa lạnh, các dịch bệnh đang lưu hành và những bệnh lý người cao tuổi dễ mắc phải.

Dịp này, ban tổ chức tặng 200 phần quà (gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, đường, dầu ăn, nước tương, quần áo…) và 5 xe lăn cho người có nhu cầu. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 130 triệu đồng, do Đội thầy thuốc tình nguyện khám, chữa bệnh lưu động vận động và tài trợ.

Chương trình góp phần chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các đối tượng yếu thế; đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng của các tổ chức Hội Chữ thập đỏ và đội ngũ thầy thuốc tình nguyện.