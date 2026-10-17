Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân xã Cù Lao Giêng

Y, bác sĩ khám bệnh cho người dân.

Trao quà cho người dân tại buổi khám bệnh.

Chi đoàn Sở Nội vụ An Giang phối hợp Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và Đoàn Thanh niên xã Cù Lao Giêng tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, người dân được y, bác sĩ khám tổng quát, đo điện tim, huyết áp, đường huyết; kiểm tra các vấn đề về cơ xương khớp, tim mạch, tiêu hóa và tư vấn chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Dịp này, đoàn trao 200 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ địa phương 2 tấn gạo và 5 bộ dụng cụ y tế.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 80 triệu đồng, do Chi đoàn Sở Nội vụ An Giang và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang hỗ trợ.