Tại buổi họp báo thông tin về sự kiện chiều 19/11, trước câu hỏi của báo chí về tính thực chất của hoạt động “khám bệnh, chữa nhân đạo” với lưu lượng bình quân 500 lượt người/ngày trong hai ngày 11-12/12, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội đã làm rõ ranh giới chuyên môn.

Theo đó, trong 2 ngày không thể thực hiện một liệu trình điều trị toàn diện đối với các bệnh lý mạn tính phức tạp; chương trình xác định trọng tâm là khám sàng lọc, lượng giá sức khỏe toàn diện và tư vấn phác đồ điều trị phù hợp. Tuy nhiên, yếu tố “chữa bệnh” vẫn được bảo đảm thực chất ở hai cấp độ: Xử lý tại chỗ các chứng bệnh thông thường (cảm mạo, đau mỏi cơ xương khớp cấp, rối loạn tiêu hóa nhẹ...) kết hợp cấp phát thuốc, chế phẩm y học cổ truyền an toàn; đồng thời lập hồ sơ, phân luồng và hướng dẫn chuyển tuyến kịp thời về các cơ sở chuyên khoa đối với những trường hợp phát hiện bệnh lý nghiêm trọng.

Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Dung, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội giải đáp các câu hỏi của phóng viên về quy trình chuyên môn khám bệnh nhân đạo chiều 19/11. (Ảnh: VĂN LONG)

Đối tượng ưu tiên hàng đầu của chương trình là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn. Để bảo đảm chất lượng, 16 bàn khám không giao cho các cơ sở tự do mà do 3 bệnh viện lớn trực tiếp chịu trách nhiệm pháp lý và chuyên môn, gồm: Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội (5 bàn), Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông (6 bàn) và Bệnh viện Đại học Phenikaa (5 bàn).

Các bàn khám đều bố trí đầy đủ bác sĩ chuyên khoa, điều dưỡng, khu vực tiếp đón, đo huyết áp cùng hệ thống thiết bị cận lâm sàng ngay tại chỗ như máy siêu âm, máy đo điện tim để hỗ trợ chẩn đoán chính xác. Song song đó, một kíp thường trực cấp cứu cùng xe cứu thương luôn túc trực sẵn sàng xử trí mọi tình huống phát sinh và chuyển viện an toàn.

Họp báo thông tin kế hoạch tổ chức Ngày hội Đông y Hà Nội lần thứ II. (Ảnh: VĂN LONG)

Khác với những lo ngại thường thấy tại các hội chợ thương mại, toàn bộ danh mục thuốc và kỹ thuật áp dụng trong đợt khám này đều phải được cơ quan chuyên môn y tế phê duyệt đúng quy định pháp luật. Quy trình quản lý chất lượng cũng được siết chặt thông qua chế độ giao ban đầu giờ sáng trước khi đón tiếp người dân và giao ban tổng kết, rút kinh nghiệm vào cuối mỗi buổi chiều.

Lãnh đạo Hội Đông y thành phố Hà Nội khẳng định, sự kiện đặt an toàn sức khỏe của nhân dân lên trên hết, tách bạch hoàn toàn hoạt động thiện nguyện với khu vực triển lãm thương mại, qua đó khẳng định nỗ lực chuẩn hóa, đưa y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại phục vụ nhân dân một cách khoa học, văn minh và chuẩn mực.