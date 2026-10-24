Khám bệnh miễn phí cho 1.000 người dân khó khăn 7 xã phía nam Đà Nẵng

Đông đảo người dân tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: N.HƯNG

Tham dự chương trình có ông Võ Tuấn Nhân, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ); đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cùng gần 20 y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ sáng sớm, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Tiên Phước, Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, Trà My, Trà Tân và Phú Ninh tập trung về Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước để thăm khám.

Người dân được khám tổng quát, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, tư vấn bệnh lý thường gặp, kê đơn và cấp phát thuốc miễn phí theo chỉ định. Các y, bác sĩ cũng hướng dẫn cách tự chăm sóc sức khỏe, theo dõi bệnh tại nhà và phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, huyết áp khi thời tiết chuyển lạnh.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng 750 suất áo ấm cùng 350 phần sữa công thức cho người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn.