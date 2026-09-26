Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 325 người dân, học sinh xã Ba Chúc

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Ba Chúc.

Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 26/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Chúc phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều, đoàn khám bệnh nhân đạo phường Ninh Kiều và Công ty TNHH Vận tải Trang An Toàn (TP. Cần Thơ) tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tại chương trình, đoàn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; trao 300 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, mỗi phần gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu; trao 25 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 150 triệu đồng, do đoàn từ thiện và Công ty TNHH Vận tải Trang An Toàn hỗ trợ.