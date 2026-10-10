Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân phường Hoà Thành

Tại chương trình, hơn 20 y, bác sĩ của Đội Thầy thuốc tình nguyện đã khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hoà Thành.

Đông đảo người dân phường Hoà Thành đến khám bệnh, tư vấn sức khoẻ miễn phí.

Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ kê đơn thuốc điều trị đối với những trường hợp mắc bệnh mạn tính, đồng thời hỗ trợ người dân phát hiện sớm các bệnh lý thông thường. Người bệnh được tư vấn hướng điều trị phù hợp, nâng cao nhận thức về việc chủ động chăm sóc sức khoẻ, theo dõi bệnh và khám sức khoẻ định kỳ.

Các y, bác sĩ thuộc Đội Thầy thuốc tình nguyện khám bệnh cho người dân.

Người dân được đo huyết áp, theo dõi các chỉ số sức khoẻ trong quá trình thăm khám.

Bên cạnh hoạt động khám, cấp thuốc miễn phí, Đội Thầy thuốc tình nguyện khám chữa bệnh lưu động thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh còn trao tặng 200 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hoà Thành. Mỗi suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo hơn 150 triệu đồng, do Đội Thầy thuốc tình nguyện tài trợ.

Người dân được các y, bác sĩ tư vấn cách sử dụng thuốc và chăm sóc sức khoẻ.

Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Châu, Đội Thầy thuốc tình nguyện khám chữa bệnh lưu động thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh, chia sẻ: “Chúng tôi thực hiện chương trình với mong muốn góp phần cùng các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau thực hiện tốt Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, nhất là đối với người dân còn khó khăn”.

200 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm được trao tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hoà Thành, sáng 10/10.

Đại diện lãnh đạo địa phương bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau, Đội Thầy thuốc tình nguyện đến từ Tây Ninh và các nhà tài trợ đã quan tâm, đồng hành cùng phường Hoà Thành trong công tác chăm sóc sức khoẻ và hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn./.