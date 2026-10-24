Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người dân Vĩnh Thạnh Trung

Khoảng 1.500 người dân xã Vĩnh Thạnh Trung được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Chương trình do xã Vĩnh Thạnh Trung phối hợp Đoàn khám bệnh nhân đạo Tâm Phúc, phường Châu Đốc, tổ chức.

Tại chương trình, người dân được đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản, siêu âm, đo điện tim, đo độ loãng xương, khám mắt và cấp thuốc miễn phí.

Ban tổ chức cũng trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế trên địa bàn xã.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 500 triệu đồng do Đoàn khám bệnh nhân đạo Tâm Phúc hỗ trợ. Hoạt động góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chia sẻ khó khăn với người dân và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.