Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà tặng người dân Campuchia

Đoàn tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại Campuchia. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp)

Đến 17 giờ cùng ngày, các y bác sĩ cùng các thành viên trong đoàn công tác đã khám bệnh, cấp phát thuốc cho gần 300 người dân Campuchia.

Đoàn cũng đã trao quà gồm nhu yếu phẩm tặng 200 người dân tại xã Tro Peang Sre, huyện Me Sang, tỉnh Prey Veng.

Hoạt động nhằm hỗ trợ y tế người dân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tri ân những cá nhân đã tận tình giúp đỡ Đội K91 trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa tỉnh Đồng Tháp với chính quyền, nhân dân 2 tỉnh Prey Veng và Pursat.

Trao quà tặng người dân Campuchia. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp)

Song song với công tác chăm sóc sức khỏe, đoàn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân bản địa tiếp tục ủng hộ, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ Việt Nam.

Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đội K91 bám sát địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng: tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ.

Theo kế hoạch, từ ngày 19/9-25/9, đoàn công tác tổ chức khám, cấp thuốc và tặng quà tại 4 huyện của 2 tỉnh Prey Veng và Pursat, Vương quốc Campuchia.