Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân xã Phước Hà

Chiều 13-11, Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đoàn bác sĩ Tâm Việt (TP. Hồ Chí Minh) và Phòng khám Việt Hàn Nha Trang tổ chức Chương trình Y tế xanh lần thứ 447 với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng - Vì một cuộc sống khỏe mạnh và nhân ái” tại xã Phước Hà.

Tại chương trình, hơn 600 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trên địa bàn được khám và tư vấn các bệnh lý về tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, cơ xương khớp; tầm soát bệnh tiểu đường và các bệnh lý về mắt; đồng thời được cấp phát thuốc miễn phí. Đối với những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, các bác sĩ chỉ định siêu âm, điện tim để hỗ trợ chẩn đoán.

Qua thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện một trường hợp viêm ruột thừa cấp và phối hợp chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để phẫu thuật cấp cứu kịp thời. Chương trình cũng hỗ trợ đột xuất 10 triệu đồng cho bệnh nhân này.

Người dân nhận quà từ chương trình.

Dịp này, Ban tổ chức trao 200 phần quà cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 205 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học và 28 phần quà tri ân thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại xã Phước Hà.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 200 triệu đồng, do các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp.

Các học sinh nghèo vượt khó nhận quà từ chương trình.