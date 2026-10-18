Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại chương trình.

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội do Công an tỉnh tổ chức nhằm giúp người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số có điều kiện khám sàng lọc, phát hiện bệnh kịp thời; đồng thời được tư vấn, trang bị kiến thức y tế để chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật. Đây là lần thứ 4 Công an tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân trong tỉnh.

Người dân trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn tham gia chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí do Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tư vấn sức khỏe miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội siêu âm cho người có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn.

Cán bộ nhân viên Nhà thuốc Pharmacity cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn.

Bà Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, đời sống của người dân tại một số khu vực còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn có thói quen chỉ đi khám khi bị ốm hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Với mong muốn hỗ trợ, nâng cao hiểu biết của người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi, biên giới, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí, góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân khám bệnh định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn và đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao quà cho người dân xã biên giới Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Tại chương trình, hơn 40 bác sĩ đã khám sàng lọc các bệnh tiểu đường, huyết áp, tai mũi họng, siêu âm tổng quát, tim mạch... cho người dân. Bà Hoàng Thị Sầu (hơn 60 tuổi, ở thôn Bản Cảng, xã Khuất Xá) chia sẻ, gia đình bà thuộc diện khó khăn, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nên các thành viên không có điều kiện khám bệnh định kỳ. Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí rất thiết thực, giúp người dân vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận trang thiết bị y tế hiện đại, được các y, bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cách theo dõi những dấu hiệu bất thường về sức khỏe để đi khám, điều trị kịp thời.