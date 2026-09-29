Khám bảo hiểm y tế: Bệnh viện tự tra cứu, người bệnh bớt giấy tờ

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 188/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Giảm tối đa thủ tục khi đi khám BHYT

Theo dự thảo, khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), người bệnh cung cấp thông tin thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân thông qua một trong các hình thức như căn cước, căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ BHYT; thẻ BHYT điện tử hoặc bản giấy.

Đáng chú ý, với người sử dụng thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc mã số BHYT, cơ sở khám chữa bệnh sẽ chủ động khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc tra cứu trên hệ thống trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ khi không tra cứu được thông tin, cơ sở khám chữa bệnh mới yêu cầu người bệnh xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân theo quy định.

Các giấy tờ này có thể là căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu; thông tin trên VNeID mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID; giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.

Với trẻ dưới 6 tuổi, người bệnh chỉ cần xuất trình thẻ BHYT bản giấy, bản điện tử hoặc cung cấp mã số BHYT.

Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ, cơ sở khám chữa bệnh có thể chủ động tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc hệ thống trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin được khai thác có thể gồm giấy chứng sinh, giấy khai sinh, số định danh cá nhân hoặc thông tin của trẻ đã được tích hợp trên VNeID của cha hoặc mẹ thông qua thông tin người phụ thuộc hoặc thông tin cư trú.

Nếu không tra cứu được, người bệnh mới phải xuất trình các giấy tờ tương ứng.

Với trẻ vừa sinh, cha, mẹ hoặc thân nhân sẽ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án. Trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân, người đại diện cơ sở khám chữa bệnh xác nhận.

Dự thảo cũng đề xuất giảm giấy tờ đối với người tham gia BHYT đang chờ cấp, cấp lại hoặc thay đổi thông tin trên thẻ.

Theo đó, cơ sở khám chữa bệnh chủ động khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu hoặc tra cứu trên hệ thống trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền. Chỉ khi không tra cứu được, người bệnh mới phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại, đổi thẻ BHYT cùng giấy tờ chứng minh nhân thân.

Đề xuất hội đồng phản biện độc lập về danh mục thuốc BHYT

Một nội dung khác được Bộ Y tế đề xuất là thành lập hội đồng phản biện độc lập về chuyên môn và kinh tế, phục vụ xây dựng danh mục thuốc, thiết bị y tế và dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh quá trình thực hiện Nghị định 188/2025 phát sinh một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh, xây dựng và quản lý danh mục cũng như kiểm soát chi phí BHYT.

Dự thảo đồng thời bổ sung trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong giám định, rà soát dữ liệu, cảnh báo trường hợp giá thuốc, thiết bị y tế tăng bất hợp lý và đánh giá tác động đến quỹ BHYT đối với cả danh mục mới và danh mục hiện hành.

Trường hợp sở y tế và cơ quan BHXH cấp tỉnh không thống nhất về thuyết minh chi phí khám chữa bệnh tăng cao, dự thảo đề xuất giao UBND cấp tỉnh giải quyết.

Cơ sở khám chữa bệnh cũng có trách nhiệm thuyết minh, thông báo cho cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng và báo cáo sở y tế nếu bị cơ quan BHXH kiến nghị, cảnh báo lần thứ hai về tình trạng chi phí khám chữa bệnh tăng cao nhưng không điều chỉnh.

Đối với dịch vụ kỹ thuật đã được phê duyệt danh mục nhưng chưa được quy định hoặc phê duyệt giá, dự thảo đề xuất cơ chế để quỹ BHYT tạm thời thanh toán theo giá của dịch vụ kỹ thuật tương ứng đã được phê duyệt tại cơ sở khám chữa bệnh khác của Nhà nước trên cùng địa bàn hoặc trên toàn quốc.

Thời gian áp dụng cơ chế tạm thanh toán không quá 9 tháng kể từ ngày dịch vụ được phê duyệt danh mục.

Theo dự thảo, cơ chế này nhằm bảo đảm quyền lợi người bệnh, tránh gián đoạn thanh toán BHYT do chậm ban hành giá dịch vụ kỹ thuật.