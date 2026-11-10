Khai trương Văn phòng OSSO đầu tiên tại miền Trung hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 2 từ phải sang) và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Văn phòng Dịch vụ một điểm đến (OSSO) Quảng Trị

Chiều ngày 10/11, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức khai trương Văn phòng OSSO Quảng Trị tại trụ sở Hội LHPN tỉnh, số 01 Văn Cao, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Văn phòng được triển khai trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường mạng lưới dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập hiệu quả cho phụ nữ di cư và con cái của họ tại Việt Nam", do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thực hiện.

Lễ khai trương có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Yang Seokwoong, Giám đốc Quốc gia Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam; bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam, đại diện Ban Công tác phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đối tác liên quan.

Quang cảnh lễ khai trương Văn phòng Dịch vụ một điểm đến (OSSO) Quảng Trị

Đối tượng thụ hưởng được mở rộng

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết, nhiều phụ nữ Việt Nam lựa chọn ra nước ngoài làm việc, học tập, lập gia đình với mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và con cái. Riêng tại Quảng Trị, từ năm 2021 đến tháng 5/2026 có hơn 63.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó gần 20.000 lao động nữ.

Các chị mang theo tay nghề, ý thức kỷ luật và nghị lực, được nhiều nước tiếp nhận đánh giá cao, đồng thời gửi về nguồn lực quan trọng để chăm lo gia đình, đóng góp cho sự phát triển của quê hương.

Tuy nhiên, không phải hành trình di cư nào cũng thuận lợi. Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, khi trở về, một bộ phận phụ nữ phải bắt đầu lại từ những vấn đề căn bản như giấy tờ pháp lý, việc làm, sinh kế, chuyện học hành của con và cả những tổn thương tinh thần. Điều chị em cần là sự tôn trọng và một địa chỉ tin cậy để được lắng nghe, chia sẻ, đồng hành.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại buổi lễ

Đáp ứng nhu cầu đó, trong giai đoạn I (2020-2024), dự án đã thành lập 5 Văn phòng OSSO tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Cần Thơ và Hậu Giang; hỗ trợ hơn 3.000 phụ nữ di cư trở về, tư vấn và truyền thông cho hơn 11.000 người trong cộng đồng.

Phát huy kết quả này, ngày 20/5/2026, Hội LHPN Việt Nam, KOICA và IOM ký kết triển khai giai đoạn II (2026-2029). Đối tượng thụ hưởng được mở rộng, bao gồm phụ nữ di cư vì mục đích kết hôn, lao động, học tập, phụ nữ có ý định di cư và con cái của họ.

Cách tiếp cận này hướng tới đồng hành với phụ nữ ngay từ trước khi ra đi, giúp chị em có thêm thông tin, sự chuẩn bị để di cư an toàn và hồi hương thuận lợi, đồng thời góp phần phòng ngừa mua bán người.

Văn phòng OSSO Quảng Trị là văn phòng thứ 6 của dự án, cũng là văn phòng đầu tiên tại miền Trung. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương kỳ vọng Văn phòng phục vụ phụ nữ trong tỉnh, đồng thời kết nối hỗ trợ chị em trong khu vực. OSSO thực hiện vai trò cầu nối, giúp mỗi người đến đúng nơi, tiếp cận đúng dịch vụ, được tôn trọng và bảo mật thông tin.

5 nhóm dịch vụ trọng tâm

Định hướng hoạt động của OSSO Quảng Trị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh yêu cầu đặt người phụ nữ vào vị trí trung tâm.

"Mỗi phụ nữ đến OSSO cần được đón tiếp bằng sự tôn trọng, không kỳ thị, được bảo mật thông tin và được hỗ trợ theo đúng nhu cầu của chính mình", Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị.

Tại Văn phòng, cán bộ tiếp nhận thông tin, lắng nghe khó khăn và mong muốn của từng trường hợp, từ đó tư vấn, hướng dẫn, xác định dịch vụ phù hợp. Những trường hợp cần hỗ trợ chuyên môn sẽ được kết nối, chuyển gửi tới cơ quan, đơn vị liên quan và theo dõi quá trình tiếp cận dịch vụ.

5 nhóm dịch vụ trọng tâm gồm: tư vấn, cung cấp thông tin về di cư an toàn; tư vấn, hỗ trợ pháp lý và tiếp cận chính sách; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, ổn định sinh kế; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tâm lý và các vấn đề xã hội; hỗ trợ trẻ em là con của phụ nữ di cư.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và các đại biểu tại Văn phòng Dịch vụ một điểm đến (OSSO) Quảng Trị

Bên cạnh khu vực tiếp đón và tư vấn riêng, Văn phòng bố trí góc vui chơi với đồ chơi, sách truyện phù hợp lứa tuổi dành cho trẻ đi cùng mẹ. Không gian này giúp người mẹ thuận tiện hơn khi trao đổi với cán bộ, đồng thời quan tâm đến nhu cầu của trẻ trong quá trình gia đình tái hòa nhập cộng đồng.

Các tài liệu về chính sách, pháp luật, di cư an toàn, bình đẳng giới, phòng, chống mua bán người, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, việc làm và an sinh xã hội cũng được bố trí để phụ nữ chủ động tìm hiểu, nhận diện nguy cơ và tìm kiếm trợ giúp.

Để dịch vụ đến được với người cần hỗ trợ, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đề nghị Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phát huy mạng lưới rộng khắp ở cơ sở, đưa thông tin về OSSO đến đông đảo phụ nữ. Các cấp Hội cần nắm bắt hoàn cảnh, kết nối chị em với Văn phòng và tiếp tục đồng hành ngay tại cộng đồng.

Cùng với đó là tăng cường phối hợp liên ngành trong các lĩnh vực pháp lý, y tế, giáo dục, việc làm, an sinh xã hội; gắn hoạt động của OSSO với chương trình, kế hoạch của địa phương, hướng tới duy trì hiệu quả lâu dài, kể cả sau khi dự án kết thúc.

Mở ra cơ hội việc làm, học tập và ổn định cuộc sống cho phụ nữ cùng con cái di cư trở về

Phát biểu tại buổi lễ, ông Yang Seokwoong, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam, cho biết trong giai đoạn đầu, KOICA đã phối hợp với Hội LHPN Việt Nam và IOM xây dựng 5 văn phòng OSSO tại miền Bắc và miền Nam. Văn phòng Quảng Trị giúp đưa các dịch vụ đến gần hơn với phụ nữ di cư trở về và con cái của họ tại miền Trung.

Ông Yang Seokwoong nhấn mạnh: Di cư mở ra những cơ hội mới, song hành trình trở về của nhiều phụ nữ và trẻ em có thể đi kèm những khó khăn chưa lường trước, từ giấy tờ nhân thân, sức khỏe tinh thần đến chăm sóc y tế, bảo đảm sinh kế và hòa nhập xã hội. Việc kết nối trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý xã hội, chăm sóc sức khỏe và các cơ hội học nghề sẽ góp phần giúp phụ nữ xây dựng lại cuộc sống, tạo tương lai ổn định hơn cho con trẻ.

Ông Yang Seokwoong, Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam, đánh giá cao việc xây dựng các văn phòng OSSO

Đại diện KOICA khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, chính quyền địa phương và các đối tác trong thúc đẩy bình đẳng giới, bảo trợ xã hội và phát triển bao trùm; đồng thời bày tỏ tin tưởng vào vai trò dẫn dắt của Hội LHPN Việt Nam và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ OSSO.

Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam, đánh giá việc khai trương văn phòng thứ 6, đồng thời là văn phòng đầu tiên ở miền Trung, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mở rộng mạng lưới. Theo bà, ý nghĩa của sự kiện còn thể hiện ở cam kết giúp nhiều phụ nữ di cư và con cái tiếp cận được sự hỗ trợ tin cậy, dù họ lựa chọn xây dựng lại cuộc sống ở đâu.

Đại diện IOM nhấn mạnh, tái hòa nhập hiệu quả đòi hỏi sự hợp tác bền bỉ giữa các tổ chức, sự phối hợp của các dịch vụ và cam kết chung lấy nhu cầu của con người làm trung tâm. IOM sẽ tiếp tục phối hợp với KOICA, Hội LHPN Việt Nam, chính quyền các tỉnh và đối tác để tăng cường bảo vệ, hỗ trợ tái hòa nhập cho phụ nữ di cư cùng con cái tại Việt Nam.

Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam, cho biết việc khai trương văn phòng OSSO thứ 6 đánh dấu bước tiến quan trọng trong mở rộng mạng lưới hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương

Về phía địa phương, bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, cho biết văn phòng được xác định là đầu mối tiếp nhận, lắng nghe, đánh giá nhu cầu, tư vấn và điều phối kết nối dịch vụ. Theo định hướng dự án, OSSO Quảng Trị còn từng bước đảm nhận vai trò kết nối nhu cầu của phụ nữ di cư với mạng lưới các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị sẽ củng cố đội ngũ tư vấn; rà soát nhu cầu phụ nữ di cư; tăng cường truyền thông về di cư an toàn, hợp pháp; xây dựng mạng lưới phối hợp với các cơ quan tư pháp, công an, y tế, giáo dục và đơn vị cung cấp dịch vụ. Hệ thống Hội các cấp có trách nhiệm phát hiện, giới thiệu và đồng hành cùng phụ nữ cần hỗ trợ, nhất là tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Bà Trần Thị Thúy Nga nhấn mạnh, hiệu quả hoạt động cần được thể hiện qua những vấn đề thực tế của phụ nữ được tháo gỡ, những trường hợp khó khăn được hỗ trợ kịp thời, những cơ hội việc làm, học tập và ổn định cuộc sống được mở ra cho phụ nữ cùng con cái.