Đại biểu tham dự buổi lễ cắt băng khai trương văn phòng Marvell Việt Nam tại Đà Nẵng

Trung tâm R&D tại Việt Nam hiện là một trong những cơ sở nghiên cứu lớn của tập đoàn trên toàn cầu, trong đó nhân sự người Việt chiếm tỷ lệ chủ yếu. Các hoạt động chuyên môn của Marvell tập trung vào thiết kế vi mạch, phát triển chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công nghệ mạng và lưu trữ tốc độ cao. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, doanh nghiệp còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình học bổng và thực tập sinh, phối hợp với nhiều trường đại học, trong đó có Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, Công ty Marvell đã được HĐND thành phố công nhận là đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Việc Marvell lựa chọn Đà Nẵng để mở văn phòng mới, là minh chứng cho cam kết gắn bó lâu dài cũng như niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển công nghệ cao của thành phố.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, thời gian qua, Đà Nẵng đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao, trong đó vi mạch bán dẫn được xác định là một trong những lĩnh vực mũi nhọn trong thời gian đến. Thành phố kỳ vọng sự hiện diện và mở rộng hoạt động của Marvell sẽ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và đội ngũ nhân lực công nghệ. Vì vậy, việc đưa Văn phòng Marvell Việt Nam vào hoạt động tại Công viên Phần mềm số 2 được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội thu hút đầu tư, phát triển nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy Đà Nẵng từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn.