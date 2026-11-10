Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Văn phòng Dịch vụ một điểm đến Quảng Trị - Ảnh: N.L

Văn phòng OSSO Quảng Trị được thành lập trong khuôn khổ dự án “Tăng cường mạng lưới dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập hiệu quả cho phụ nữ di cư và con cái của họ tại Việt Nam” do Hội LHPN Việt Nam chủ trì triển khai, với sự hỗ trợ của KOICA và IOM. Đây là văn phòng OSSO thứ sáu trên cả nước và là văn phòng đầu tiên tại khu vực miền Trung.

Văn phòng có chức năng tư vấn, cung cấp thông tin về di cư an toàn; tư vấn, hỗ trợ pháp lý và tiếp cận chính sách; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, ổn định sinh kế; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tâm lý và các vấn đề xã hội; hỗ trợ trẻ em là con của phụ nữ di cư.

Quang cảnh buổi lễ khai trương Văn phòng Dịch vụ một điểm đến Quảng Trị - Ảnh: N.L

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết, trong giai đoạn I (2020-2024), 5 văn phòng OSSO được thành lập tại các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Cần Thơ và Hậu Giang; hỗ trợ hơn 3.000 phụ nữ di cư hồi hương, tư vấn và truyền thông cho hơn 11.000 người trong cộng đồng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, ngày 20/5/2026, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, KOICA và IOM ký kết triển khai giai đoạn II (2026-2029) với phạm vi và đối tượng thụ hưởng được mở rộng. Hoạt động này cũng góp phần thực hiện Quyết định số 1511/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư an toàn, trật tự và hợp pháp giai đoạn 2026-2030, đồng thời tăng cường phòng ngừa mua bán người.

Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: N.L

Đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Văn phòng OSSO Quảng Trị lấy phụ nữ làm trung tâm trong mọi hoạt động; bảo đảm mỗi trường hợp đến tư vấn, hỗ trợ đều được tôn trọng, không bị kỳ thị, được bảo mật thông tin và hỗ trợ phù hợp với nhu cầu. Hội LHPN tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền để phụ nữ trên địa bàn biết và tiếp cận các dịch vụ của văn phòng; chủ động nắm bắt hoàn cảnh, kết nối, đồng hành với phụ nữ ngay từ cộng đồng.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan quan tâm, xây dựng cơ chế phối hợp trong các lĩnh vực pháp lý, y tế, giáo dục, việc làm và an sinh xã hội, bảo đảm hoạt động của văn phòng được duy trì hiệu quả, bền vững, kể cả sau khi dự án kết thúc.

Các đại biểu tham quan Văn phòng Dịch vụ một điểm đến Quảng Trị - Ảnh: N.L

Đại diện KOICA và IOM khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các đối tác Việt Nam và chính quyền địa phương trong thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Hội LHPN Việt Nam và Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí cho Hội LHPN tỉnh Quảng Trị để thăm hỏi, tặng quà hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.