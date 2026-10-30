Khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự Lễ khai trương.

Dự chương trình có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đại diện các hội, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Lễ khai trương.

Tính đến tháng 9-2026, toàn tỉnh có 1.584 xe taxi và 171 xe buýt. Trong đó, 956 xe taxi sử dụng năng lượng xanh, chiếm 54,5% tổng số phương tiện. Mạng lưới vận tải hành khách công cộng phục vụ hơn 12.500 lượt khách mỗi ngày. Riêng tuyến xe buýt số 01, lộ trình Tân Long – Đa Phúc, đang khai thác 13 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phục vụ hơn 1.600 lượt khách mỗi ngày.

Các đại biểu dự Lễ khai trương.

Để chuyển đổi tuyến sang sử dụng năng lượng điện, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đầu tư 60 tỷ đồng. Dự án bao gồm 15 xe buýt điện KIM LONG B40-EV, 5 trụ sạc công suất 240 kW cùng hệ thống cấp điện, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ phục vụ vận hành.

Dự kiến khi đưa xe buýt điện vào hoạt động trên tuyến và áp dụng chính sách hỗ trợ cho hành khách đi xe theo Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đơn vị sẽ thực hiện vận chuyển khoảng 1.900 lượt khách/ngày, tăng khoảng 18%. Việc chuyển đổi góp phần giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phát triển vận tải hành khách công cộng theo hướng xanh và bền vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Linh phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Linh nhấn mạnh: Lễ khai trương là bước khởi đầu cho hành trình lan tỏa giao thông xanh. Để tuyến xe buýt điện hoạt động hiệu quả, đồng chí đề nghị đơn vị vận hành tuyến xe buýt điện phải đặt mục tiêu “Chất lượng dịch vụ và an toàn của hành khách” lên hàng đầu.

Cùng với đó, đơn vị quan tâm đào tạo đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ văn minh, lịch sự; bảo đảm xe chạy đúng giờ, phương tiện sạch sẽ, tuân thủ các quy định về vận tải, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cắt băng khai trương tuyến xe buýt điện số 01, lộ trình Tân Long – Đa Phúc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu trải nghiệm tuyến xe buýt điện số 01, lộ trình Tân Long – Đa Phúc.

Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng phối hợp rà soát hạ tầng trạm sạc, điểm dừng, đỗ và lộ trình; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận, sử dụng xe buýt điện.