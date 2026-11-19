Bên cạnh khai trương trung tâm, dịp này Hội Nhiếp ảnh TPHCM còn đồng thời khai mạc Triển lãm ảnh quốc tế “Nhiếp ảnh không biên giới” và Trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế chủ đề “TPHCM – Thành phố nhiếp ảnh”, trong khuôn khổ Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM lần thứ 3 năm 2026.

Dự chương trình có NSNA Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; NSNA Hồ Sĩ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam…

NSNA Trần Thị Thu Đông trao biểu tượng FIAP cho Hội Nhiếp ảnh TPHCM và các đơn vị Việt Nam tham gia lễ hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Về phía khách quốc tế có ông Paul Stanley (Iceland), đại diện lãnh đạo Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP); ông Vladimir Jovanovski (Bắc Macedonia), Chủ tịch Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Nghệ thuật quốc tế (IAAP); ông Rashid Usmanov (Nga), Chủ tịch Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Á - Âu; ông Ka Yin Lewis Choi, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hồng Kông…

NSNA Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, làm Giám đốc Trung tâm Triển lãm FIAP TPHCM. Trung tâm được thành lập theo thỏa thuận giữa Hội Nhiếp ảnh TPHCM và FIAP (Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế), ký kết tại Đại hội FIAP lần thứ 37 ở Rio de Janeiro (Brazil). Trung tâm có chức năng giới thiệu tác phẩm nhiếp ảnh giá trị trong nước và quốc tế.

NSNA Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM phát biểu khai mạc Trung tâm Triển lãm FIAP tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM, cho biết, đây là dấu mốc quan trọng trên hành trình hội nhập của nhiếp ảnh TPHCM. Trước đó, ngày 25-2-2026, Hội Nhiếp ảnh TPHCM được FIAP công nhận là thành viên tập thể quốc tế (ILFIAP), số hiệu 2285. Trung tâm mới gia nhập mạng lưới hơn 40 trung tâm triển lãm FIAP toàn cầu.

Các nhiếp ảnh gia quốc tế tham quan, trao đổi tại sự kiện. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm

Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm

Bên cạnh việc khai trương Trung tâm Triển lãm FIAP, Trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế chủ đề “TPHCM – Thành phố nhiếp ảnh” trong khuôn khổ Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM lần thứ 3 năm 2026, quy tụ 38 nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng các nghệ sĩ trong nước, hứa hẹn mang đến những góc nhìn mới về TPHCM năng động, nghĩa tình. Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM lần thứ 3 là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ 1 tại TPHCM.