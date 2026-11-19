Cùng với đó là lễ khai mạc Triển lãm ảnh quốc tế “Nhiếp ảnh không biên giới” và Trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế “TP Hồ Chí Minh - Thành phố Nhiếp ảnh”.

Đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và thế giới cùng tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, NSNA Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, cho biết việc khai trương Trung tâm Triển lãm FIAP, tổ chức triển lãm ảnh quốc tế “Nhiếp ảnh không biên giới” và khởi động trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế “TP Hồ Chí Minh - Thành phố Nhiếp ảnh” là ba hoạt động có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của nhiếp ảnh Thành phố.

Đại diện Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh và các đại biểu quốc tế thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

Theo NSNA Đoàn Hoài Trung, ba sự kiện tuy có những ý nghĩa riêng nhưng cùng hội tụ trong khát vọng đưa nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh vươn tầm quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời xây dựng Thành phố trở thành điểm đến sáng tạo, giao lưu văn hóa nghệ thuật của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Trung tâm Triển lãm FIAP không chỉ là một không gian trưng bày nghệ thuật mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của nhiếp ảnh Thành phố.

FIAP hiện diện tại hơn 120 quốc gia, đại diện cho cộng đồng hơn 2 triệu nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn cầu. Từ năm 1962, tổ chức này duy trì quan hệ chính thức với UNESCO, khẳng định vai trò và đóng góp của nhiếp ảnh đối với đời sống văn hóa, nghệ thuật nhân loại.

Ông Paul Stanley, đại diện lãnh đạo FIAP phát biểu tại chương trình.

Hiện mạng lưới FIAP có hơn 40 trung tâm triển lãm trên thế giới, là những địa chỉ kết nối nghệ sĩ, giới thiệu tác phẩm, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế. Việc TP Hồ Chí Minh có một trung tâm triển lãm chính thức trong mạng lưới này được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu tác phẩm ra thế giới, đồng thời đưa những thành tựu, tinh hoa nhiếp ảnh quốc tế đến gần hơn với công chúng Thành phố.

Trao tặng biểu tượng FIAP cho Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh (HOPA) và các đơn vị Việt Nam tham gia Lễ hội.

Một dấu mốc đáng chú ý là ngày 25/2/2026, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh được FIAP công nhận là Thành viên tập thể quốc tế (ILFIAP), mang số hiệu 2285. Đây là sự ghi nhận quan trọng, mở ra cơ hội để nhiếp ảnh Thành phố tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động của cộng đồng nhiếp ảnh quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Paul Stanley, đại diện lãnh đạo FIAP, cho biết ông vinh dự đại diện Chủ tịch FIAP Riccardo Busi và Ban lãnh đạo Liên đoàn tham dự sự kiện, đồng thời gửi lời chúc mừng và lời chào trân trọng đến các đại biểu, nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Ông Paul Stanley đánh giá Việt Nam giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử phát triển của FIAP. Quan hệ giữa FIAP và cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam được xây dựng qua nhiều năm trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, những giá trị chung và tình hữu nghị chân thành. Năm 2010, Hà Nội đăng cai Đại hội FIAP lần thứ 30, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Khu vực giới thiệu và trưng bày các tác phẩm tiêu biểu của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế.

Theo ông Paul Stanley, mối quan hệ này tiếp tục được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi, gặp gỡ trong thời gian gần đây. Tháng 5/2026, Chủ tịch FIAP Riccardo Busi đã thăm Hà Nội và gặp gỡ bà Trần Thị Thu Đông cùng đại diện Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Tiếp đó, đại diện Hội tham dự Đại hội FIAP tổ chức tại Rio de Janeiro vào tháng 8/2026. Gần đây, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục tham dự Lễ hội Nhiếp ảnh An Huy lần thứ 3 tại Trung Quốc.

Đặc biệt, ông Paul Stanley bày tỏ vui mừng khi Việt Nam, thông qua Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đã chính thức đệ trình hồ sơ ứng cử đăng cai Đại hội FIAP năm 2030. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện vai trò và sự tham gia ngày càng chủ động của Việt Nam trong các hoạt động quốc tế của Liên đoàn.

Các đại biểu là các nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ khắp nơi trên thế giới hào hứng chụp ảnh kỷ niệm tại chương trình.

Đánh giá về ý nghĩa của Trung tâm mới, đại diện FIAP cho rằng đây sẽ là một thành viên trong mạng lưới hơn 40 Trung tâm Triển lãm FIAP trên toàn thế giới. Các trung tâm không đơn thuần là nơi trưng bày tác phẩm mà còn là điểm gặp gỡ để các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi ý tưởng, chia sẻ sáng tạo và khám phá những góc nhìn nghệ thuật đa dạng từ các nền văn hóa khác nhau.

Ông Paul Stanley tin tưởng với sự phối hợp chặt chẽ cùng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Trung tâm Triển lãm FIAP tại TP Hồ Chí Minh sẽ góp phần quảng bá nhiếp ảnh Việt Nam ra thế giới, tạo thêm cơ hội phát triển cho các nghệ sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cùng với việc khai trương Trung tâm Triển lãm FIAP, triển lãm ảnh quốc tế “Nhiếp ảnh không biên giới” mang đến không gian thưởng lãm các tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế và các thành viên FIAP tại Việt Nam. Thông qua những góc nhìn sáng tạo đa dạng, triển lãm giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đời sống và bản sắc văn hóa của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Các đại biểu trong và ngoài nước cùng thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.

Theo NSNA Đoàn Hoài Trung, nhiếp ảnh là một ngôn ngữ đặc biệt, không bị giới hạn bởi quốc tịch, màu da, ngôn ngữ hay khoảng cách địa lý. Một bức ảnh có thể chạm đến cảm xúc người xem, truyền tải những câu chuyện và giá trị nhân văn mà không cần đến sự phiên dịch. Mỗi tác phẩm là một lát cắt của cuộc sống, một góc nhìn về thiên nhiên, con người và văn hóa được người nghệ sĩ gửi gắm đến cộng đồng.

Vì vậy, triển lãm không chỉ tạo cơ hội thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc mà còn giúp công chúng khám phá sự đa dạng trong tư duy sáng tạo, phong cách thể hiện và bản sắc văn hóa của các quốc gia.

Một hoạt động nổi bật khác là Trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế “TP Hồ Chí Minh - Thành phố Nhiếp ảnh”, với sự tham gia của 38 nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các nghệ sĩ Việt Nam.

Thông qua trại sáng tác, các nghệ sĩ sẽ có dịp khám phá và ghi lại diện mạo một đô thị năng động, hiện đại nhưng giàu bản sắc văn hóa. Từ những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, không gian đô thị mới đến nhịp sống sôi động và vẻ đẹp bình dị, nghĩa tình của con người Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo phong phú.

Chương trình thu hút đông đảo công chúng đến tham quan, tìm hiểu.

Ban tổ chức mong muốn các nghệ sĩ quốc tế không chỉ đến Thành phố để sáng tác mà còn có cơ hội cảm nhận, trải nghiệm chiều sâu văn hóa, lịch sử và con người nơi đây. Đối với nghệ sĩ Việt Nam, đây cũng là dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận những phương pháp sáng tác mới.

Những tác phẩm được hình thành từ trại sáng tác được kỳ vọng không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn trở thành tư liệu góp phần lưu giữ diện mạo đô thị, quảng bá hình ảnh TP Hồ Chí Minh và giới thiệu đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc, luôn khát vọng vươn lên.

Chia sẻ về định hướng phát triển lâu dài, NSNA Đoàn Hoài Trung cho biết, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh được thành lập năm 1981. Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ hội viên đã không ngừng sáng tạo, ghi lại những chặng đường phát triển của Thành phố, đất nước và con người Việt Nam, đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa nghệ thuật cũng như hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Trong giai đoạn mới, Hội xác định nhiếp ảnh không chỉ dừng lại ở chức năng ghi lại hình ảnh mà còn là một thành tố quan trọng của công nghiệp văn hóa, góp phần xây dựng thương hiệu đô thị, phát triển du lịch, quảng bá di sản và nâng cao vị thế văn hóa của Thành phố. Từ định hướng đó, Hội từng bước triển khai mục tiêu xây dựng hình ảnh “TP Hồ Chí Minh - Thành phố sáng tạo nhiếp ảnh”, hướng tới đưa nhiếp ảnh trở thành lĩnh vực có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Đại diện FIAP cũng nhấn mạnh, vượt lên trên quy mô và thành tựu tổ chức, FIAP trước hết là một gia đình nhiếp ảnh toàn cầu, nơi những người yêu nghệ thuật được kết nối bằng niềm đam mê chung. Nhiếp ảnh từ lâu đã trở thành phương tiện truyền thông mạnh mẽ, góp phần tăng cường sự thấu hiểu và kết nối con người, vượt qua những ranh giới địa lý, văn hóa.

Việc khai trương Trung tâm Triển lãm FIAP tại TP Hồ Chí Minh vì thế không chỉ mở thêm một địa chỉ giao lưu nghệ thuật quốc tế mà còn tạo nền tảng cho các hoạt động triển lãm, giáo dục, đào tạo và hợp tác nhiếp ảnh lâu dài. Qua đó, góp phần đưa nghệ thuật nhiếp ảnh Thành phố hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, đồng thời lan tỏa hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong dòng chảy các hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11), việc khai trương Trung tâm Triển lãm FIAP tại TP Hồ Chí Minh còn góp phần khẳng định vai trò của nhiếp ảnh trong bảo tồn, lưu giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử, con người; đồng thời mở rộng kết nối văn hóa Việt Nam với thế giới.