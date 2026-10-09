Khai trương Trung tâm Phát triển cá nhân và Hỗ trợ người học

Nghi thức bấm nút ra mắt Trung tâm Phát triển cá nhân và Hỗ trợ người học.

Đây là một trong những chương trình, hoạt động nhằm hướng tới nâng cao chất lượng hỗ trợ người học, kết nối đào tạo với nghiên cứu và thực hành, góp phần xây dựng môi trường giáo dục tích cực.

Sự ra đời của PDPS xuất phát từ nhu cầu đồng hành cùng người học trong quá trình học tập và trưởng thành. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần được trang bị năng lực hiểu bản thân, quản lý cảm xúc, xây dựng các mối quan hệ tích cực, thích ứng với môi trường học tập, xã hội và định hướng nghề nghiệp.

Đối với sinh viên các ngành Sư phạm, Tâm lý học, Giáo dục học, Công tác xã hội, Giáo dục đặc biệt và Quản lý giáo dục, những năng lực này còn gắn trực tiếp với yêu cầu nghề nghiệp trong tương lai.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhấn mạnh sự ra đời của Trung tâm không chỉ đáp ứng nhu cầu hỗ trợ người học mà còn thể hiện định hướng kết nối đào tạo, nghiên cứu, thực hành và phục vụ cộng đồng của Nhà trường.

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hùng Sơn, sinh viên hiện nay phải đối diện với nhiều áp lực từ học tập, môi trường số, các mối quan hệ xã hội và những lựa chọn nghề nghiệp. Với sinh viên sư phạm, bên cạnh kiến thức và năng lực chuyên môn, khả năng quản lý cảm xúc, vượt qua áp lực và hỗ trợ người khác là những yêu cầu quan trọng đối với nhà giáo trong xã hội hiện đại.

Ông cho rằng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có lợi thế về đội ngũ nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia trong các lĩnh vực Tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục đặc biệt, Công tác xã hội cùng các ngành liên quan đến phát triển con người. Đây là nền tảng để Trung tâm triển khai hoạt động hỗ trợ theo hướng liên ngành, chuyên nghiệp và dựa trên bằng chứng khoa học.

Cán bộ, giảng viên trải nghiệm PDPS.

Theo định hướng, PDPS tập trung vào các nhóm hoạt động gồm phát triển năng lực cá nhân, xã hội, học tập và nghề nghiệp; phòng ngừa, nâng cao sức khỏe tâm lý; tư vấn, trợ giúp tâm lý; đào tạo, thực hành nghề nghiệp; nghiên cứu và chuyển giao các mô hình hỗ trợ người học.

Trung tâm hướng tới phục vụ nhiều nhóm đối tượng, gồm sinh viên, học sinh, giáo viên, phụ huynh và các cơ sở giáo dục. Đồng thời, đây là môi trường để sinh viên, học viên thực hành chuyên môn dưới sự giám sát, kết nối chuyên gia và các cơ sở giáo dục trong nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao những mô hình hỗ trợ phù hợp.

Thông qua các hoạt động này, Trung tâm kỳ vọng đưa tri thức và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ người học và thúc đẩy xây dựng trường học hạnh phúc.

Theo lãnh đạo Nhà trường, trường học hạnh phúc không chỉ được tạo nên từ cơ sở vật chất mà còn cần bảo đảm người học được tôn trọng, lắng nghe, cảm thấy an toàn và có cơ hội phát triển; đồng thời, giáo viên được quan tâm, hỗ trợ về sức khỏe tinh thần.

Với định hướng lấy sự phát triển của người học làm trung tâm, PDPS được kỳ vọng trở thành không gian kết nối, phát triển và chia sẻ, góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, tích cực.