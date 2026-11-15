Khai trương Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại tỉnh Lào Cai

Tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Hưng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Về phía tỉnh Lào Cai, dự khai trương có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Hưng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng Đại học Y - Dược Thái Nguyên và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng chính thức ra mắt chỉ sau hơn một tháng kể từ khi tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên ký kết chương trình hợp tác là kết quả tích cực, thể hiện quyết tâm của các bên trong cụ thể hóa nội dung phối hợp, đưa hoạt động đào tạo, thực hành y khoa đến gần hơn với cơ sở y tế và người dân địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Lào Cai là tỉnh miền núi có diện tích rộng, dân số khoảng 1,8 triệu người, với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực y tế. Mạng lưới y tế tuyến tỉnh hiện có 4 bệnh viện đa khoa, trong đó Bệnh viện Đa khoa số 1 và số 2 là bệnh viện hạng I, cùng hệ thống các cơ sở y tế và trạm y tế cơ sở. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và giảm tỷ lệ người bệnh phải chuyển tuyến.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai trương.

Đánh giá mô hình Trung tâm có hai cơ sở đặt tại Bệnh viện Đa khoa số 1 và Bệnh viện Đa khoa số 2 là phù hợp với đặc thù địa bàn rộng của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung tâm không chỉ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y tế Lào Cai mà còn là nơi thực hành của sinh viên Trường Đại học Y - Dược. Đồng thời, tăng cường đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu cho nhân lực y tế trong tỉnh và khu vực Tây Bắc.

Trung tâm được định hướng là đầu mối đào tạo, thực hành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực y tế tại Lào Cai. Theo chức năng, nhiệm vụ, Trung tâm tổ chức đào tạo thực hành lâm sàng, đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo liên tục và các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe theo quy định; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa số 1, Bệnh viện Đa khoa số 2 và các cơ sở y tế liên quan tổ chức thực hành, hướng dẫn, đánh giá năng lực người học.

Cùng với công tác đào tạo, Trung tâm triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng; tiếp nhận, chuyển giao và phát triển kỹ thuật y tế phù hợp với nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám, chữa bệnh. Các chương trình cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo theo nhu cầu cũng được chú trọng, từng bước phát triển đội ngũ giảng viên, người hướng dẫn thực hành và chuyên gia y tế.

Một trong những định hướng quan trọng là phát triển cơ sở thực hành và mô phỏng lâm sàng thông qua quản lý, khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu; từng bước xây dựng hệ thống mô phỏng lâm sàng, phòng kỹ năng và các điều kiện thực hành hiện đại. Trung tâm cũng hướng tới ứng dụng công nghệ số, dữ liệu y tế, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ phù hợp trong đào tạo, nghiên cứu, quản lý và thực hành lâm sàng; thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế.

Để Trung tâm hoạt động hiệu quả, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị Trường Đại học Y - Dược xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng và năm; xác định các chuyên đề đào tạo theo từng lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thực tế của các cơ sở y tế. Tỉnh Lào Cai cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm triển khai hoạt động; các bệnh viện trên địa bàn phối hợp, huy động đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành và trao đổi kinh nghiệm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên bày tỏ kỳ vọng Trung tâm sẽ trở thành mô hình tiên phong trong hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai, đồng thời là đầu mối đào tạo, nghiên cứu khoa học, huấn luyện kỹ năng y khoa, góp phần phát triển nguồn nhân lực y tế phục vụ nhu cầu của địa phương và khu vực.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên ﻿ phát biểu tại lễ khai trương.

Theo định hướng của Đại học Thái Nguyên, bên cạnh đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế, Trung tâm còn hướng tới phát triển nghiên cứu trong lĩnh vực y dược, đặc biệt là nghiên cứu, khai thác và chế biến các hoạt chất từ nguồn dược liệu trong nước phục vụ chăm sóc sức khỏe. Giám đốc Đại học Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Trung tâm phát triển ổn định, lâu dài, từng bước lan tỏa mô hình hợp tác tới các địa phương khác.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) nhấn mạnh, các ý tưởng, nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo của Trung tâm cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, phù hợp với định hướng, chủ trương của Đảng, yêu cầu chuyển đổi số và gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn, hướng tới tạo ra những sản phẩm cụ thể. Nhà trường sẽ nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ chuyên môn với cơ quan có thẩm quyền để từng bước hiện thực hóa mục tiêu hoạt động của Trung tâm.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) phát biểu tại lễ khai trương.

Việc khai trương Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai là bước cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên. Với chức năng kết nối đào tạo, thực hành, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật, Trung tâm được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, mở rộng cơ hội thực hành cho sinh viên, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường hợp tác y tế trong khu vực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các địa phương lân cận.

Các đại biểu chúc mừng sự ra mắt của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai.

Các đại biểu thăm quan cơ sở vật chất của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai.