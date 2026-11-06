Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Tham dự lễ khai trương có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Hoàng Đạo Cương; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Về phía Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng có ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Văn Hải (người đứng hàng thứ 3) tham dự lễ khai trương Trung tâm báo chí

Trung tâm báo chí được đặt tại tòa nhà VOH, số 3 Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh. Hệ thống cơ sở vật chất gồm khu vực làm việc dành cho khoảng 50 - 80 phóng viên, phòng họp báo, mạng internet tốc độ cao cùng các trang thiết bị hỗ trợ tiếp nhận, xử lý và truyền tải thông tin.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức đại hội Hoàng Đạo Cương phát biểu tại lễ khai trương

Theo nội dung phối hợp, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia hỗ trợ phương tiện, nhân sự kỹ thuật phục vụ hoạt động ghi hình và truyền dẫn tín hiệu tại các địa điểm thi đấu.

Các đại biểu dự lễ khai trương Trung tâm báo chí

Thông qua sự phối hợp này, người hâm mộ thể thao Lâm Đồng sẽ có thêm điều kiện theo dõi trực tiếp các môn thi đấu, đặc biệt là những nội dung có vận động viên của tỉnh tham gia tranh tài.

Đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp chuyên môn, khai thác hiệu quả hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực sản xuất chương trình giữa các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong khu vực.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 - 12/12 tại TP Hồ Chí Minh.