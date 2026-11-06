Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Lễ khai trương mở đầu bằng nghi thức dâng hương tại Đài tưởng niệm "Biệt động thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968", thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh, đồng thời nhắc nhớ trách nhiệm của những người làm báo hôm nay.

Việc đưa Trung tâm báo chí vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tổ chức đại hội. Với nhiều địa điểm thi đấu, sự tham gia của đông đảo đoàn thể thao, lực lượng phục vụ và cơ quan báo chí, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm thông tin được cung cấp kịp thời, chính xác, thống nhất; tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận các hoạt động và phản ánh đầy đủ diễn biến của sự kiện.

Bảo đảm điều kiện tác nghiệp xuyên suốt

Trung tâm báo chí được bố trí hệ thống hạ tầng phục vụ hoạt động tác nghiệp đa phương tiện, gồm mạng viễn thông tốc độ cao, phòng họp báo và các điều kiện làm việc cần thiết. Dữ liệu, hình ảnh, video về các môn thi đấu, kết quả huy chương và thông báo của Ban tổ chức được định hướng cập nhật trên nền tảng số, giúp các cơ quan báo chí thuận lợi tiếp cận và khai thác thông tin.

Trung tâm báo chí phục vụ đại hội được bố trí tại cơ sở thuộc Đài Phát thanh-Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố xác định việc đăng cai đại hội là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội. Công tác chuẩn bị được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, an ninh, y tế đến các điều kiện phục vụ hoạt động của đại hội.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Chất lượng tổ chức một sự kiện lớn còn thể hiện ở khả năng phối hợp, tinh thần trách nhiệm và sự chu đáo trong từng khâu phục vụ. Thành phố xác định bảo đảm điều kiện cho báo chí là một nội dung quan trọng trong công tác tổ chức, bởi để có thông tin kịp thời, hình ảnh chân thật và những tác phẩm báo chí chất lượng, bên cạnh nỗ lực của phóng viên cần có sự hỗ trợ thực chất từ chính quyền và Ban tổ chức.

Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, hỗ trợ báo chí trong quá trình tác nghiệp; quan tâm các điều kiện về giao thông, đi lại, an ninh, an toàn và tiếp cận địa điểm tổ chức; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Công tác phục vụ phải được bảo đảm xuyên suốt từ Trung tâm báo chí đến các địa điểm thi đấu và khu vực tổ chức sự kiện.

Đại biểu dự lễ khai trương. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Một nội dung đáng chú ý là Thành phố triển khai chính sách hỗ trợ lưu trú dành cho phóng viên, biên tập viên có thẻ tác nghiệp chính thức. Dự kiến có hơn 250 phóng viên từ các cơ quan báo chí có nhu cầu lưu trú tại Thành phố trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Thành phố đang tiếp nhận đăng ký, tổng hợp nhu cầu về khách sạn, đi lại và tham quan, đồng thời kết nối với các cơ sở lưu trú để có mức giá ưu đãi, hỗ trợ thông tin di chuyển và giới thiệu các điểm tham quan, du lịch.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X phát biểu. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Đây là sự hỗ trợ cần thiết đối với các đoàn phóng viên phải làm việc dài ngày, di chuyển giữa nhiều địa điểm thi đấu. Qua đó, giảm bớt khó khăn về hậu cần, giúp các cơ quan báo chí chủ động hơn trong bố trí lực lượng và kế hoạch tác nghiệp.

Trung tâm báo chí phải phát huy vai trò kết nối

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X nhấn mạnh, báo chí giữ vai trò quan trọng trong việc phản ánh diễn biến, kết quả thi đấu, đưa tinh thần đại hội đến với nhân dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao.

Vì thế, Trung tâm báo chí phải thật sự phát huy vai trò đầu mối kết nối, cung cấp thông tin chính thức giữa Ban tổ chức, các cơ quan chuyên môn, đoàn thể đội ngũ những người làm báo. Thông tin cần bảo đảm chính xác, thống nhất, kịp thời và hiệu quả.

Trung tâm báo chí có hạ tầng phục vụ hoạt động tác nghiệp đa phương tiện. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Thứ trưởng đề nghị Ban tổ chức, Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tổ chức vận hành Trung tâm chuyên nghiệp, thông suốt, lấy hiệu quả phục vụ hoạt động tác nghiệp làm trọng tâm; chủ động cung cấp thông tin và tăng cường phối hợp các địa điểm thi đấu, bảo đảm thông tin được cập nhật liên tục.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả dữ liệu, hình ảnh, video và các nền tảng truyền thông đa phương tiện; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị tổ chức và cơ quan báo chí.

Công tác truyền thông cần có chiều sâu, chú trọng những câu chuyện về vận động viên, tinh thần vượt khó, thi đấu trung thực, cao thượng và sự cống hiến của các lực lượng phục vụ đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển thể dục thể thao nước nhà. Đây là dịp đánh giá chất lượng phong trào thể dục, thể thao, công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao; đồng thời phát hiện những nhân tố mới, tạo nguồn lực cho thể thao Việt Nam tham gia các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Vì vậy, chất lượng thông tin về đại hội cũng cần được nhìn nhận từ yêu cầu phản ánh đầy đủ các mặt của sự kiện, từ thành tích thi đấu đến những câu chuyện về con người, tinh thần thể thao và công tác tổ chức. Trung tâm báo chí có vai trò tạo điều kiện để những thông tin ấy được chuyển tải chính xác, đa chiều đến công chúng.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X thu hút đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí tham gia tác nghiệp. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Dịp này, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Thành phố bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí dành sự quan tâm đến đời sống đô thị, văn hóa, con người và những chuyển động của Thành phố. Những phản ánh khách quan, ý kiến đóng góp có trách nhiệm từ báo chí sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp thu, điều chỉnh và nâng cao chất lượng tổ chức, điều hành.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 12/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp. Việc khai trương Trung tâm báo chí là bước chuẩn bị quan trọng, song hiệu quả cuối cùng sẽ được thể hiện qua khả năng phục vụ thực tế, đây cũng là thước đo đối với trách nhiệm của Ban tổ chức và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức một kỳ đại hội chu đáo, an toàn và hiệu quả.