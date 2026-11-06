Tham dự lễ có các đồng chí: Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ.

TP Hồ Chí Minh xác định đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội. Với quy mô tổ chức rộng, nhiều địa điểm thi đấu và sự tham gia của đông đảo các đoàn thể thao, lực lượng phục vụ, cơ quan báo chí và người dân, công tác chuẩn bị đã được triển khai toàn diện. Thành phố xác định phương châm tổ chức đại hội là chủ động, đồng bộ, thiết thực, an toàn và hiệu quả; lấy chất lượng phục vụ làm thước đo trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X phát biểu tại buổi lễ.

Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đặt tại trụ sở Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh trước đây, là một điểm kết nối thuận lợi giữa ban tổ chức, các cơ quan chức năng của thành phố và các cơ quan báo chí; đồng thời là không gian làm việc cởi mở, thân thiện, tạo thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan báo chí trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đặt tại trụ sở Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh trước đây.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí không chỉ phản ánh diễn biến, kết quả thi đấu mà còn là cầu nối đưa tinh thần đại hội đến với nhân dân; lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao, truyền cảm hứng về ý chí, nghị lực, tinh thần trung thực, cao thượng và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Đại biểu tham quan hoạt động của trung tâm báo chí.

Việc khai trương trung tâm báo chí là một dấu mốc quan trọng trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Trung tâm là nơi cung cấp điều kiện tác nghiệp cho các cơ quan báo chí, còn là đầu mối kết nối, điều phối và cung cấp thông tin chính thức về đại hội; là cầu nối giữa ban tổ chức, các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể thao và đội ngũ những người làm báo, góp phần bảo đảm thông tin được truyền tải chính xác, thống nhất, kịp thời và hiệu quả.

Ban tổ chức họp cùng các đơn vị liên quan về công tác tổ chức đại hội tại trung tâm báo chí.

Đồng chí Hoàng Đạo Cương yêu cầu: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa phương tiện, trung tâm báo chí cần phát huy vai trò là không gian làm việc hiện đại, cởi mở, chuyên nghiệp; nơi các nguồn thông tin, dữ liệu, hình ảnh và video về đại hội được kết nối, cập nhật, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Qua đó, không chỉ đáp ứng yêu cầu tác nghiệp của báo chí mà còn mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng và sức lan tỏa của công tác truyền thông về đại hội.

Trước khi diễn ra buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm "Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968".