Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương và Ban tổ chức Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại Đài tưởng niệm “Biệt động thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968” trong khuôn viên VOH.

Trước lễ khai trương, các đại biểu đã dâng hương tại Đài tưởng niệm "Biệt động thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968", tưởng nhớ những người đã chiến đấu, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Các đoàn tranh tài ở 48 môn thể thao với 973 nội dung.

Theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Đại hội có hơn 16.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài tham gia. TP Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính, phối hợp tổ chức cùng TP Đồng Nai, tỉnh Đồng Tháp và TP Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu.

Với quy mô tổ chức trên nhiều địa bàn, công tác thông tin, truyền thông đặt ra yêu cầu cao về tính chính xác, thống nhất và kịp thời. Việc đưa Trung tâm báo chí vào hoạt động nhằm tạo đầu mối kết nối giữa Ban tổ chức, các cơ quan chuyên môn, đoàn thể thao và cơ quan báo chí; đồng thời hỗ trợ đội ngũ phóng viên tiếp cận thông tin, hình ảnh và dữ liệu phục vụ công tác tuyên truyền về Đại hội.

Các đại biểu dự khai trương Trung tâm báo chí.

Theo Ban tổ chức, Trung tâm báo chí được bố trí tại Tòa nhà VOH, tận dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên ngành phát thanh, truyền hình và hạ tầng truyền dẫn hiện có. Không gian được thiết kế phục vụ nhiều hoạt động như làm việc, tiếp nhận thông tin, tổ chức họp báo và hỗ trợ phóng viên tác nghiệp.

Trung tâm được trang bị hệ thống mạng tốc độ cao, Wi-Fi băng thông rộng, phòng họp báo và khu vực làm việc có sức chứa khoảng 50 - 80 phóng viên. Quầy điều phối thông tin sẽ thường xuyên cập nhật lịch thi đấu, bảng tổng sắp huy chương, kết quả và các dữ liệu chuyên môn liên quan.

Đáng chú ý, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phương tiện truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh cũng được khai thác để hỗ trợ tiếp nhận, xử lý và truyền dẫn hình ảnh từ các địa điểm thi đấu. Qua đó, các cơ quan báo chí có thêm điều kiện tiếp cận nguồn thông tin chính thức, phục vụ việc phản ánh diễn biến Đại hội trên nhiều nền tảng.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, việc đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm của một đô thị lớn đối với sự kiện thể thao quy mô quốc gia.

Thành phố xác định hiệu quả phục vụ báo chí không chỉ giới hạn trong phạm vi Trung tâm mà phải được bảo đảm xuyên suốt từ Trung tâm đến các địa điểm thi đấu, khu vực tổ chức sự kiện và những hoạt động liên quan.

Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, chủ động hỗ trợ các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp; quan tâm các điều kiện về giao thông, đi lại, an ninh, an toàn và tiếp cận địa điểm tổ chức.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị Ban tổ chức Đại hội, TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan chú trọng vận hành Trung tâm báo chí chuyên nghiệp, lấy các cơ quan báo chí và hiệu quả phục vụ hoạt động tác nghiệp làm trọng tâm. Đồng thời, yêu cầu chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, thống nhất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả hệ thống dữ liệu, hình ảnh, video và các nền tảng truyền thông đa phương tiện; xây dựng và lan tỏa những nội dung truyền thông có chiều sâu, giàu cảm xúc, góp phần xây dựng hình ảnh thể thao Việt Nam phát triển, nhân văn, giàu bản sắc và khát vọng vươn lên.

Rất đông phóng viên các cơ quan báo chí đến đưa tin Lễ khai trương Trung tâm báo chí.

Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật, TP Hồ Chí Minh cũng triển khai các phương án hỗ trợ phóng viên trong thời gian tác nghiệp. Thành phố đang kết nối với các khách sạn, cơ sở lưu trú để xây dựng chính sách giá ưu đãi dành cho phóng viên, biên tập viên có thẻ tác nghiệp chính thức.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, dự kiến có hơn 250 phóng viên của các cơ quan báo chí có nhu cầu lưu trú tại thành phố trong thời gian diễn ra Đại hội. Thành phố đang tiếp nhận, tổng hợp đăng ký nhu cầu về khách sạn, đi lại và tham quan; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan hỗ trợ thông tin di chuyển, giới thiệu các điểm tham quan, du lịch.

Đánh trống khai trương Trung tâm báo chí.

Trung tâm báo chí hoạt động từ ngày 6/11 đến hết ngày 12/12/2026. Việc đưa Trung tâm vào vận hành trước thời điểm Đại hội chính thức diễn ra được kỳ vọng góp phần bảo đảm thông tin thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời những diễn biến, thành tích và hình ảnh của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.