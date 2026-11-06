Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sáng 6/11, tại tòa nhà VOH (phường Sài Gòn, TP.HCM), Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai trương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đề nghị ban tổ chức và các đơn vị liên quan vận hành Trung tâm Báo chí chuyên nghiệp, lấy hiệu quả phục vụ hoạt động tác nghiệp của các cơ quan báo chí làm trọng tâm. Công tác cung cấp thông tin cần bảo đảm nhanh chóng, chính xác, thống nhất, đáp ứng yêu cầu truyền thông của một sự kiện thể thao quy mô quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả hệ thống dữ liệu, hình ảnh, video và các nền tảng truyền thông đa phương tiện.

Bên cạnh việc cập nhật kết quả thi đấu, báo chí cần chú trọng những câu chuyện có chiều sâu, giàu tính nhân văn về nghị lực của vận động viên, tinh thần thi đấu trung thực, sự tận tụy của huấn luyện viên và những đóng góp thầm lặng của lực lượng phục vụ Đại hội.

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu.

Đối với địa phương đăng cai, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, việc tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của Thành phố đối với sự kiện thể thao có quy mô toàn quốc.

Theo ông Trần Thế Thuận, TP.HCM xác định chất lượng phục vụ là thước đo quan trọng trong công tác tổ chức, trong đó việc bảo đảm điều kiện tác nghiệp cho lực lượng báo chí phải được triển khai xuyên suốt, không chỉ tại Trung tâm Báo chí mà còn ở các địa điểm thi đấu và khu vực tổ chức sự kiện.

Thành phố sẽ tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, chủ động hỗ trợ phóng viên trong quá trình tác nghiệp; quan tâm các điều kiện về giao thông, đi lại, an ninh, an toàn và tiếp cận địa điểm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Trung tâm Báo chí được bố trí tại tòa nhà VOH, trang bị hệ thống mạng tốc độ cao, phòng họp báo và khu vực làm việc có sức chứa từ 50 - 80 phóng viên.

Quầy điều phối thông tin sẽ thường xuyên cập nhật lịch thi đấu, bảng tổng sắp huy chương và các dữ liệu chuyên môn liên quan, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các cơ quan báo chí.

Trung tâm hoạt động từ ngày 6/11 đến hết ngày 12/12, tương ứng với thời gian diễn ra các hoạt động của Đại hội.

Trung tâm Báo chí được bố trí tại tòa nhà VOH.

Bên cạnh công tác tổ chức, TP.HCM cũng triển khai một số chính sách hỗ trợ các lực lượng tham gia Đại hội như miễn, giảm giá vé trên các tuyến đường sắt đô thị, xe buýt và phối hợp với một số hãng taxi.

Thành phố đồng thời tạo điều kiện miễn phí tham quan, trải nghiệm tại 25 bảo tàng cùng các thiết chế văn hóa, nhà hát và địa điểm biểu diễn nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với 973 nội dung thuộc 48 môn thể thao, quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thuộc 36 đoàn thể thao trên cả nước. TP.HCM giữ vai trò địa phương đăng cai chính, phối hợp tổ chức cùng Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn.