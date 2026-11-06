Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TP.HCM sáng 6/11. Ảnh: Bùi Lượng.

Sáng 6/11, tại tòa nhà VOH, Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai trương. Đây là đầu mối kết nối, cung cấp thông tin và hỗ trợ các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp tại sự kiện thể thao lớn nhất cả nước.

Trước buổi lễ, ban tổ chức cùng các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm Biệt động thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968 trong khuôn viên VOH, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tri ân những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện thể thao quy mô quốc gia tại TP.HCM là cơ hội phát huy thế mạnh về cơ sở hạ tầng, nguồn lực xã hội, văn hóa và du lịch của thành phố. Qua đó, đại hội góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM, đất nước và con người Việt Nam đến công chúng trong nước, quốc tế.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, các cơ quan thông tấn, báo chí giữ vai trò quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần đại hội và những giá trị tốt đẹp của thể thao như trung thực, cao thượng và khát vọng vươn lên. Thứ trưởng đề nghị Trung tâm Báo chí lấy các cơ quan báo chí làm trung tâm phục vụ, bảo đảm điều kiện thuận lợi, an toàn cho phóng viên, biên tập viên tác nghiệp; tăng cường kết nối với các địa điểm thi đấu và tiểu ban chuyên môn để thông tin được cập nhật liên tục.

Bên cạnh đó, Trung tâm cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả dữ liệu, hình ảnh, video và các nền tảng truyền thông đa phương tiện, bảo đảm thông tin khách quan, chính xác. Công tác truyền thông cũng cần chú trọng chiều sâu, khai thác những câu chuyện về nghị lực vận động viên, tinh thần thi đấu trung thực và đóng góp của lực lượng phục vụ đại hội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, khẳng định việc đăng cai đại hội là vinh dự và trách nhiệm của thành phố. Với phương châm “chủ động, đồng bộ, thiết thực, an toàn và hiệu quả”, TP.HCM xác định chất lượng phục vụ là thước đo quan trọng trong công tác tổ chức.

Thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ như miễn, giảm giá vé trên các tuyến đường sắt đô thị, xe buýt và phối hợp với một số hãng taxi. Phóng viên, biên tập viên cũng được miễn phí tham quan, trải nghiệm tại 25 bảo tàng cùng các thiết chế văn hóa, nhà hát và địa điểm biểu diễn nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Sau nghi thức cắt băng khai trương, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng các đại biểu tham quan Trung tâm Báo chí, tìm hiểu hệ thống hạ tầng kỹ thuật và điều kiện phục vụ tác nghiệp.

Trung tâm được kỳ vọng trở thành đầu mối cung cấp thông tin chính thống, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.