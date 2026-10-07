Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự buổi lễ. Ảnh: Quang Thái

Công trình khai trương nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), mang ý nghĩa xã hội thiết thực, là bước đi tiên phong trong việc hiện thực hóa các quyết sách lớn về an sinh xã hội, chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Hà Nội.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Quang Thái

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương, thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO)...

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Thông tin tại buổi lễ cho biết, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Cụ thể hóa mục tiêu nâng cao chỉ số phát triển con người theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời tận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội từ Luật Thủ đô năm 2026, Hà Nội đã đi trước một bước trong phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe, đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội. Sự ra đời của Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội tại số 5 Thành Công là minh chứng sinh động cho nỗ lực của các đơn vị.

Việc triển khai dự án giải quyết trực tiếp nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện tại chỗ cho gần 100.000 dân cư khu vực Giảng Võ và các phường lân cận sau sáp nhập, góp phần giảm tải đáng kể cho các bệnh viện tuyến trên và gia tăng chỉ số hạnh phúc cho người dân Thủ đô.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tham quan Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Tổ hợp được xây dựng trên diện tích khoảng 2.000m² với quy mô 9 tầng nổi và 2 tầng hầm (tổng diện tích sàn trên 8.000m²). Với tổng kinh phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị vận hành khoảng 600 tỷ đồng, công trình được quy hoạch đồng bộ cho hành trình khám chữa bệnh, chăm sóc và điều trị khép kín.

Tại ba tầng khối đế là Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Thành Công. Đây là mô hình phòng khám đa khoa hoàn chỉnh, hiện đại, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh từ cơ bản đến chuyên sâu của mọi người bệnh, đồng thời, phối hợp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong khu dưỡng cư của Tổ hợp. Phòng khám được trang bị hệ thống cận lâm sàng cao cấp như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, nội soi, thăm dò chức năng..., sẵn sàng phục vụ khoảng 300 - 400 lượt khám mỗi ngày.

Mang theo tinh thần "Nơi tri thức hội tụ cùng y đức", phòng khám không chỉ là nơi khám, chữa bệnh cho người dân, mà còn là mô hình mẫu về chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng cho học viên, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.

Các tầng không gian phía trên được dành cho khu căn hộ dưỡng cư kết hợp chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn Nhật Bản, do Công ty cổ phần Plaisant Vietnam thuộc Tập đoàn Care21 (Nhật Bản) vận hành. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản, Tập đoàn Care21 mang đến những kinh nghiệm và phương pháp chăm sóc được tích lũy qua nhiều năm, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, ấm áp, đồng thời, hỗ trợ người cao tuổi duy trì sức khỏe, sự tự chủ và chất lượng cuộc sống.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thăm hỏi người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe tại Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Cùng với đó, Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng Myrehab Matsuoka, là một đơn vị có 5 năm vận hành và phát triển theo mô hình phục hồi chức năng ngoại viện toàn diện, hiện đại tại Việt Nam, mang đến các liệu trình chuyên sâu kết hợp lưu trú, đồng hành cùng người bệnh từng bước phục hồi và trở lại nhịp sống tự chủ hằng ngày. Myrehab Matsuoka cung cấp dịch vụ y tế thiết yếu, hoàn thiện mô hình 5 tầng chăm sóc liên tục cho sức khỏe toàn dân, gồm nâng cao sức khỏe, dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ.

Mô hình 3 mảnh ghép: Y tế, chăm sóc và phục hồi đã tạo nên một hành trình liền mạch, với người sử dụng dịch vụ là trung tâm. Việc đưa Tổ hợp tại số 5 Thành Công vào hoạt động đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ đem lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư, mà còn tạo lập một mô hình thí điểm tiêu chuẩn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi gắn liền với y tế hiện đại, nhân văn.

Người cao tuổi sử dụng dịch vụ tại Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Dự án đóng vai trò là cột mốc khởi đầu đầy ý nghĩa, kiến tạo nền tảng thực tiễn vững chắc để HANDICO cùng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và các đối tác tiếp tục nhân rộng các dự án chăm sóc sức khỏe có quy mô lớn hơn trong tương lai, hứa hẹn trở thành điểm sáng an sinh mới của Thủ đô. Nổi bật là Dự án Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai - Mô hình y tế học thuật, chăm sóc sức khỏe toàn diện đầu tiên tại Việt Nam - đang được triển khai.

Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội chính thức đi vào hoạt động là minh chứng sinh động cho thấy những quyết sách lớn về an sinh xã hội của thành phố Hà Nội đang đi vào cuộc sống một cách thiết thực, bắt đầu từ những địa chỉ rất thật, rất gần, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nơi mọi thế hệ người dân đều được thụ hưởng trọn vẹn thành quả của sự phát triển.

PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Thái

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: “HANDICO có sẵn một ngôi nhà rất đẹp ngay giữa trung tâm Hà Nội, chúng tôi mang y tế đến, các bạn Nhật Bản mang đến sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Để ở đây, các cụ được chăm sóc trọn vẹn và bình an. Chúng tôi có khu khám bệnh toàn diện để các cụ không phải chạy từ khoa này sang khoa khác. Có khu cấp cứu đầy đủ trang thiết bị với nhân viên y tế nhiều kinh nghiệm, phòng khám tim mạch, lão khoa, nội tiết mà các bác sĩ không chỉ đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... Có khu phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và dinh dưỡng riêng cho người cao tuổi. Có góc sinh hoạt, vận động để các cụ gặp nhau cho đỡ cô đơn...”.

PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh 3 điều trong quá trình vận hành tổ hợp là: Lấy người bệnh làm trung tâm; chăm người cao tuổi như chăm chính ông bà, bố mẹ mình - bằng sự tử tế và kiên nhẫn; chia sẻ mô hình này để nhiều nơi khác cùng làm được.