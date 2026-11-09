Khai trương phòng trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật

Học sinh thực hành tại khu vực massage của phòng trải nghiệm.

Ngày 9/11, Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu chính thức tổ chức Lễ khai trương Phòng thực hành hướng nghiệp dành cho học sinh khuyết tật.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, hiệu trưởng nhà trường cho biết, mục tiêu cốt lõi của hoạt động này là tạo điều kiện thiết thực để học sinh khuyết tật được tiếp cận, trải nghiệm thực tế các công việc hướng nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân. Thông qua thực hành, các em sẽ từng bước hình thành kỹ năng nghề nghiệp ban đầu, phát triển tối đa khả năng tự phục vụ, giao tiếp, hợp tác và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình.

Việc khai trương nhằm tạo điều kiện thiết thực để học sinh khuyết tật được tiếp cận, trải nghiệm thực tế các công việc hướng nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân.

Bên cạnh đó, mô hình giúp rèn luyện toàn diện kỹ năng sống độc lập, thái độ phục vụ khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh phát huy tiềm năng, xây dựng sự tự tin và giảm bớt rào cản tâm lý khi hòa nhập cộng đồng. Chương trình cũng hướng tới tăng cường sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, các doanh nghiệp và lực lượng xã hội trong công tác giới thiệu cơ hội việc làm cho người khuyết tật.

Về quy mô, đối tượng tham gia là các học sinh khuyết tật đang theo học cấp Tiểu học, Trung học – Hoà nhập tại trường. Để bảo đảm sự sát sao và an toàn tuyệt đối theo thông tư, quy mô mỗi lớp thực hành được giới hạn tối đa không quá 12 học sinh/lớp/ca trải nghiệm. Các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn có nhiệm vụ lập danh sách phân công học sinh tham gia dựa trên sức khỏe, năng lực, đồng thời hỗ trợ quá trình di chuyển, theo dõi tâm lý và phối hợp đánh giá mức độ tiến bộ của các em.

Khu vực làm sản phẩm thủ công.

Theo bà Huệ, mô hình trải nghiệm được tổ chức thành ba khu vực chức năng chính, cụ thể:

Khu vực chế biến được thiết kế với các trang thiết bị chuyên dụng bao gồm máy pha cà phê và máy làm bánh, có cô giáo trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý nguyên liệu, xây dựng quy trình thực hành chi tiết gắn nhãn chữ Braille và hướng dẫn học sinh thao tác an toàn. Tại đây, học sinh thực hành nhận biết nguyên liệu, sử dụng dụng cụ, pha chế thức uống đơn giản, làm bánh, vệ sinh khu vực và giao tiếp phục vụ khách.

Khu vực massage được trang bị hệ thống giường xoa bóp, hệ thống tinh dầu và khăn tiệt trùng, có thầy trực tiếp quản lý thiết bị y tế, hướng dẫn kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản và giám sát vệ sinh tiệt trùng. Hoạt động này giúp học sinh rèn luyện kỹ năng trị liệu thư giãn, kỹ năng giao tiếp và tác phong nghề nghiệp.

Khu vực làm sản phẩm thủ công có trang bị các loại hạt chuỗi, dây cước, nguyên liệu handmade có cấu trúc bề mặt đa dạng. Tại đây có cô giáo chịu trách nhiệm chuẩn bị học liệu và hướng dẫn kỹ thuật xâu chuỗi, hoàn thiện sản phẩm. Các hoạt động làm hoa, móc khóa giúp học sinh rèn luyện tính kiên nhẫn, tư duy xúc giác và độ khéo léo của đôi bàn tay để sáng tạo ra các sản phẩm quà tặng lưu niệm.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị luôn bảo đảm nguyên tắc tiếp cận tối đa cho học sinh khuyết tật.

Sau lễ khai trương, phòng trải nghiệm sẽ vận hành chính thức theo thời khóa biểu từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027. Các hoạt động trải nghiệm phục vụ khách được thực hiện miễn phí, với yêu cầu bắt buộc là không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học, an ninh trật tự cũng như an toàn của học sinh trong nhà trường.

“Ban an toàn trường học sẽ có thầy phụ trách, thường xuyên rà soát phương án an toàn điện, kiểm tra bình chữa cháy, lối thoát hiểm tại các không gian thực hành. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị luôn bảo đảm nguyên tắc tiếp cận tối đa cho học sinh khuyết tật; mọi hoạt động đều có giáo viên hướng dẫn, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm”, bà Huệ nhấn mạnh.