Đại biểu dự Lễ khai trương.

Dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Các đại biểu cắt băng khai trương Phố ẩm thực Sông Cầu.

Phố ẩm thực Sông Cầu nằm trên đường Thanh Niên, nối tiếp Phố đi bộ Sông Cầu, kết nối khu vực cầu Đội Kỳ. Công trình do Công ty Cổ phần Chợ Bắc Kạn làm đầu tư, UBND phường Bắc Kạn quản lý.

Các gian hàng được bố trí thống nhất, giới thiệu món ăn đặc trưng vùng cao, sản phẩm OCOP, đặc sản và quà tặng du lịch địa phương.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, nghệ nhân tham gia Lễ hội "Sắc màu phố núi".

Theo định hướng, giai đoạn 2027–2028, tuyến phố phấn đấu có khoảng 80–100 gian hàng, cơ sở kinh doanh hoạt động ổn định. Các hộ kinh doanh cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, niêm yết giá công khai, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng điểm đến văn minh, thân thiện.

Đại biểu tham quan Phố ẩm thực Sông Cầu.

Việc đưa tuyến phố vào hoạt động góp phần triển khai Đề án phát triển tổ hợp kinh tế ban đêm “Không gian đêm sông Cầu – Bắc Kạn”; khai thác cảnh quan ven sông, kết nối phố đi bộ, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tạo thêm việc làm cho người dân.

Không gian Phố ẩm thực Sông Cầu.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội, từ ngày 21 đến 24-11, Phố ẩm thực Sông Cầu tổ chức trình diễn chế biến các món ăn truyền thống như bún của người Tày, sủi dìn, bánh gio; triển khai chương trình ưu đãi, hộ chiếu ẩm thực và trò chơi dân gian, góp phần quảng bá văn hóa, ẩm thực địa phương, thu hút du khách.