Khai trương Ngôi nhà Ánh Dương đầu tiên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tại Khánh Hòa

Ngôi nhà Ánh Dương cung cấp cho người bị bạo lực khả năng tiếp cận đồng bộ các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, nơi tạm lánh an toàn, đồng thời kết nối với các dịch vụ công an, pháp lý và tư pháp, trên cơ sở bảo đảm bí mật thông tin và tôn trọng quyền lựa chọn của người được hỗ trợ. Ngôi nhà Ánh Dương Khánh Hòa được thành lập với nguồn tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), cùng sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và được chính thức bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa tại lễ khai trương.

Các đại biểu thăm quan Ngôi nhà Ánh Dương đầu tiên tại tỉnh Khánh Hòa. ANH QUÂN

Bạo lực đối với phụ nữ vẫn là một vấn đề phổ biến, tuy nhiên phần lớn người bị bạo lực chưa tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng hoặc các dịch vụ chính thức. Đối với những phụ nữ tìm kiếm sự hỗ trợ, việc tiếp cận dịch vụ thường gặp nhiều trở ngại. Họ có thể phải liên hệ với nhiều cơ quan khác nhau, làm việc với nhiều cán bộ khác nhau và phải kể lặp đi lặp lại những trải nghiệm đau thương của mình. Mô hình Ngôi nhà Ánh Dương được xây dựng nhằm giảm bớt gánh nặng đó bằng cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tích hợp thiết yếu theo phương thức kết nối/điều phối tại một điểm. Các dịch vụ được cung cấp hoàn toàn miễn phí, liên tục và bảo mật. Cơ sở cũng được thiết kế bảo đảm khả năng tiếp cận đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, đồng thời có không gian dành cho trẻ em đi cùng mẹ. Để bảo đảm an toàn và quyền riêng tư cho người sử dụng dịch vụ, địa điểm cụ thể của Ngôi nhà Ánh Dương không được công khai chia sẻ rộng rãi.

Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Khánh Hòa hiện đã có một cơ sở cung cấp dịch vụ đặt sự an toàn và tôn trọng phẩm giá của phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực làm trung tâm. Điều quan trọng nhất là mỗi khi một phụ nữ hoặc trẻ em gái tìm đến sự hỗ trợ, họ được lắng nghe mà không bị phán xét, quyền riêng tư của họ được bảo vệ và sự hỗ trợ họ nhận được luôn tôn trọng các lựa chọn của họ. UNFPA sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa để bảo đảm các dịch vụ này được tiếp cận thuận lợi và triển khai hiệu quả”.

Mô hình Ngôi nhà Ánh Dương là kết quả của sự hợp tác giữa KOICA, UNFPA và Chính phủ Việt Nam, được khởi xướng từ năm 2017. Với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, Chính phủ Australia và các đối tác khác, mô hình hiện đã được triển khai tại nhiều địa phương từ Điện Biên đến An Giang. Ngôi nhà Ánh Dương Khánh Hòa là cơ sở thứ bảy trên toàn quốc và là một trong hai Ngôi nhà Ánh Dương mới được hỗ trợ trong khuôn khổ giai đoạn hai của dự án do KOICA tài trợ, kéo dài đến năm 2027.

Trong thời gian tới, UNFPA sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho tỉnh Khánh Hòa trong các lĩnh vực như bảo đảm chất lượng dịch vụ, quản lý ca, bảo mật thông tin của người bị bạo lực và tăng cường học hỏi kinh nghiệm giữa các Ngôi nhà Ánh Dương trên toàn quốc. Kinh nghiệm thực hiện của tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ đóng góp cho nỗ lực chung của Việt Nam trong việc đưa các mô hình hỗ trợ một cửa trở thành một phần của hệ thống dịch vụ công. Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu bảo đảm tất cả người bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện đều có thể tiếp cận ít nhất một dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Mỗi phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực cần biết tìm đến đâu để được hỗ trợ và được tiếp cận các dịch vụ an toàn, bảo mật, có chất lượng và tôn trọng phẩm giá cũng như quyền lựa chọn của mình.