Khai trương Lãnh sự quán danh dự Việt Nam tại thành phố Krakow, Ba Lan

Đại sứ Hà Hoàng Hải chúc mừng ông Filip Marcinkiewicz - tân Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Krakow. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Ngày 15/10 vừa qua, tại thành phố Krakow ở miền nam Ba Lan, Đại sứ quán Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ khai trương Lãnh sự quán danh dự Việt Nam.

Tham dự sự kiện có: Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, Tham tán Nguyễn Đức Quang, bà Monika Kolasa - Phó Chánh Văn phòng tỉnh Małopolska tại Krakow, Giáo sư Aleksander Surdej - nguyên Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt tại Ba Lan và doanh nghiệp địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hà Hoàng Hải nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc khai trương Lãnh sự quán danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Ba Lan, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc củng cố các dịch vụ lãnh sự, hỗ trợ tốt hơn cho công dân, tổ chức, pháp nhân Việt Nam tại khu vực miền nam Ba Lan; đồng thời, phản ánh những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Ba Lan.

Đại sứ Hà Hoàng Hải gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến ông Filip Marcinkiewicz - tân Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Krakow; khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Lãnh sự quán danh dự và hỗ trợ, tạo điều kiện để ông Filip Marcinkiewicz hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống nhiều mặt giữa Việt Nam và Ba Lan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Ông Filip Marcinkiewicz - Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Krakow bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn chân thành tới Đại sứ quán Việt Nam đã tin tưởng và bổ nhiệm ông vào vị trí này.

Ông Filip Marcinkiewicz cho biết, bản thân ông ý thức được trách nhiệm của mình và cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Việt Nam tại thành phố Krakow, cũng như khu vực miền nam Ba Lan, đồng thời cung cấp bảo hộ và hỗ trợ lãnh sự cho doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam thuộc phạm vi khu vực lãnh sự của mình.