Các đại biểu tham dự Lễ khai trương Lãnh sự quán danh dự Việt Nam tại Krakow, Ba Lan. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, Tham tán Nguyễn Đức Quang, bà Monika Kolasa - Phó Chánh Văn phòng tỉnh Małopolska tại Krakow, Giáo sư Aleksander Surdej - nguyên Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Ba Lan và doanh nghiệp địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hà Hoàng Hải nhấn mạnh việc khai trương Lãnh sự quán danh dự Việt Nam đầu tiên tại Ba Lan có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ lãnh sự và hỗ trợ công dân, tổ chức, pháp nhân Việt Nam tại miền Nam Ba Lan. Đây cũng là dấu mốc phản ánh những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Ba Lan.

Đại sứ Hà Hoàng Hải chúc mừng ông Filip Marcinkiewicz, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Krakow. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Đại sứ chúc mừng ông Filip Marcinkiewicz được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Krakow, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Lãnh sự quán danh dự, hỗ trợ và tạo điều kiện để ông Filip Marcinkiewicz hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Về phần mình, ông Filip Marcinkiewicz bày tỏ vinh dự và chân thành cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã tin tưởng, bổ nhiệm ông vào vị trí này. Tân Lãnh sự danh dự cho biết ý thức rõ trách nhiệm của mình và cam kết nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân; quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại Krakow cũng như khu vực miền Nam Ba Lan.

Đồng thời, ông cam kết cung cấp bảo hộ và hỗ trợ lãnh sự cho doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam thuộc phạm vi khu vực lãnh sự của mình.

(theo ĐSƯ