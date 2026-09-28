Khai trương kho phụ tùng miền Bắc: Mitsubishi gia tăng năng lực đáp ứng phụ tùng thay thế chính hãng

Điểm nhấn mới nhất trong chiến lược nâng tầm trải nghiệm khách hàng của Mitsubishi Motors Việt Nam chính là việc chính thức đưa vào vận hành kho phụ tùng mới tại Hải Phòng. Đây là bước đi tiếp nối đợt nâng cấp quy mô lớn kho phụ tùng phía Nam tại Khu công nghiệp Sóng Thần (TP.HCM) vào năm 2025.

Với việc đưa cơ sở Hải Phòng vào hoạt động, tổng sức chứa phụ tùng phía Bắc của MMV gia tăng tới 58% so với cơ sở trước đây.

Cơ sở mới này được trang bị hệ thống giá kệ hiện đại, tối ưu hóa triệt để không gian lưu trữ cho hàng chục nghìn mã phụ tùng khác nhau, đồng thời đẩy nhanh tốc độ quy trình xuất - nhập hàng hóa. Sự bổ sung chiến lược này cho phép MMV đáp ứng trọn vẹn và kịp thời nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa đang gia tăng nhanh chóng theo đà tăng trưởng doanh số của các dòng xe chủ lực trên toàn quốc.

Dưới góc nhìn logistics công nghiệp, việc thiết lập hai trung tâm phụ tùng tại hai đầu cầu kinh tế trọng điểm—Hải Phòng ở miền Bắc và Sóng Thần ở miền Nam—cho phép Mitsubishi Motors Việt Nam phủ sóng hoàn hảo mạng lưới gần 80 nhà phân phối ủy quyền (77 cơ sở) trên toàn quốc. Điểm đáng chú ý trong dự án kho phụ tùng miền Bắc là sự hợp tác chiến lược giữa MMV và Phương Anh Logistics, một đơn vị đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa hạ tầng kho bãi quy mô lớn, đội xe chuyên dụng và công nghệ quản trị vận hành hiện đại của đối tác logistics giúp tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng liên vùng. Nhờ đó, thời gian vận chuyển phụ tùng từ kho trung tâm đến các đại lý tại các tỉnh thành phía Bắc được rút ngắn đáng kể, giúp hệ thống đại lý nâng cao tỷ lệ xử lý và hoàn tất dịch vụ sửa chữa cho khách hàng ngay trong ngày.

Bài toán "xe nằm xưởng chờ phụ tùng" vốn là nỗi ám ảnh lớn nhất của người dùng ô tô tại Việt Nam sẽ được giải quyết triệt để thông qua khả năng cung ứng chuẩn xác và ổn định khi hãng xe mở rộng kho phụ tùng.

Khi thị trường xuất hiện ngày càng nhiều tân binh với tâm lý "thử nghiệm", rủi ro thiếu hụt phụ tùng thay thế hay thời gian chờ đợi linh kiện kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, đã khiến không ít khách hàng rơi vào thế bị động. Việc Mitsubishi Motors Việt Nam chủ động đi trước một bước trong việc hoàn thiện lợi thế hậu mãi tạo ra sự tâm lý an tâm tuyệt đối cho người sở hữu. Khi một mẫu xe giữ được giá trị sử dụng cao, chi phí bảo dưỡng hợp lý và thời gian nằm xưởng tối thiểu, giá trị bán lại và uy tín thương hiệu sẽ tự động được củng cố, tạo thành vòng lặp tăng trưởng bền vững qua nhiều năm.

Không dừng lại ở bài toán tốc độ và quy mô, đợt nâng cấp hệ thống kho phụ tùng lần này của Mitsubishi Motors Việt Nam còn ghi nhận bước chuyển mình đáng chú ý về tiêu chuẩn phát triển bền vững. Nhằm hiện thực hóa định hướng doanh nghiệp xanh, MMV cho biết đã chính thức đưa vào sử dụng các loại bao bì đóng gói phụ tùng được làm từ 100% vật liệu tái chế, đạt chứng nhận quốc tế FSC®. xe Nhật Bản, phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng lan rộng tại Việt Nam.