Khai trương Hệ thống kho dữ liệu tập trung, cổng dữ liệu mở tỉnh Lào Cai

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức khai trương kho dữ liệu dùng chung và cổng dữ liệu mở tỉnh. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Việc đưa hai nền tảng vào vận hành là bước triển khai cụ thể việc thực hiện Luật Dữ liệu, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 23/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về xây dựng kho dữ liệu dùng chung và cổng dữ liệu mở của tỉnh. Đây là giải pháp quan trọng, góp phần khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, phục vụ quản lý, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo kế hoạch ban đầu, chiến dịch 90 ngày đặt mục tiêu xây dựng 70 cơ sở dữ liệu thuộc 31 cơ quan, đơn vị và 54 cơ sở dữ liệu cấp xã. Đến tháng 10/2026, quy mô triển khai được mở rộng lên hơn 100 cơ sở dữ liệu; trong đó, hơn 70 cơ sở dữ liệu đã được cập nhật, khoảng 60 cơ sở dữ liệu đang trong quá trình thu thập, cung cấp thông tin. Tỉnh cũng đã hoàn thành 100% các hạng mục xây dựng khung kho dữ liệu dùng chung, bảo đảm phù hợp với kiến trúc của Trung ương và của tỉnh.

Quang cảnh khai trương kho dữ liệu dùng chung và cổng dữ liệu mở tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Việc đưa kho dữ liệu dùng chung vào khai thác sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu, tổng hợp, phân tích thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Đối với lĩnh vực đầu tư công, hệ thống hỗ trợ theo dõi tiến độ dự án, phát hiện những công trình chậm tiến độ; trong lĩnh vực du lịch, dữ liệu phục vụ phân tích tình hình, xây dựng kế hoạch phát triển; đối với giải quyết thủ tục hành chính, dữ liệu tổng hợp góp phần nhận diện những khâu xử lý còn chậm để kịp thời tháo gỡ.

Cùng với kho dữ liệu dùng chung, cổng dữ liệu mở tỉnh Lào Cai tại địa chỉ https://data.laocai.gov.vn cung cấp các bộ dữ liệu, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tra cứu, tiếp cận, khai thác thông tin; qua đó, nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận, khai thác dữ liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai định hướng kết nối kho dữ liệu dùng chung với Trung tâm điều hành thông minh (IOC), đồng thời thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. Cùng với đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, tỉnh tiếp tục chú trọng cập nhật, chuẩn hóa, làm sạch và nâng cao chất lượng dữ liệu, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và hiệu quả khai thác.