Các đại biểu chụp ảnh tại lễ khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Hàng Châu. Nguồn ảnh: Vietnam Airlines

Phát biểu tại Lễ khai trương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng nhấn mạnh, việc Vietnam Airlines mở đường bay từ Hà Nội đến Hàng Châu có ý nghĩa quan trọng.

Đặc biệt, Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức tuyên bố khởi động, cũng đúng vào dịp tại Việt Nam và trên toàn thế giới đang diễn ra nhiều hoạt động trọng thể chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24.11.2026).

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Trần Huy Hùng tin tưởng chắc chắn, đường bay sẽ mở ra nhiều hành trình hợp tác trong tương lai.

Qua đó, giúp kết nối người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời cũng mang lại lợi ích cho công dân nước thứ ba khi sử dụng đường bay này.

Phát biểu tại lễ khai trương đường bay kết nối giữa Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến với TP. Hàng Châu, một trong những trung tâm kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ và du lịch hàng đầu của Trung Quốc, Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Trung Quốc Trương Trần Ngọc Hùng bày tỏ phấn khởi trước sự kiện này.

Ông nhấn mạnh, với đường bay thẳng, đội ngũ phi hành đoàn chuyên nghiệp và dịch vụ chu đáo, ấm áp với đặc trưng sen vàng Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ giúp hành khách hai nước và quốc tế tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, thuận tiện hơn trong các hoạt động thăm thân, công tác và du lịch để khám phá hai thành phố tươi đẹp.

Cùng tham gia buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sân bay quốc tế Tiêu Sơn, cơ quan hải quan sân bay và một số hãng lữ hành uy tín của Trung Quốc.

Đúng 22h50 ngày 22.11.2026, chuyến bay VN552 với gần 200 hành khách đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay quốc tế Tiêu Sơn, Hàng Châu.

Sân bay đã tổ chức nghi thức phun vòi rồng. Nguồn ảnh: Vietnam Airlines

Sân bay đã tổ chức nghi thức phun vòi rồng - nghi thức trang trọng nhất để chào mừng chuyến bay đầu tiên kết nối với điểm đến mới.

Đường bay Hà Nội - Hàng Châu được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ nhật, thời gian bay khoảng 3 giờ.