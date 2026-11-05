Đây là một trong 3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được triển khai trên địa bàn tỉnh trong năm 2026, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Quang cảnh lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại xã Văn Chấn.

Điểm bán trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng hóa tiêu biểu của địa phương. Các sản phẩm được lựa chọn bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm và nhãn hàng hóa, giúp người tiêu dùng có thêm địa chỉ tìm hiểu, lựa chọn, mua sắm sản phẩm đặc trưng của Lào Cai.

Đại biểu tham dự lễ khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại xã Văn Chấn.

Bên cạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, điểm bán được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa các cơ sở sản xuất với người tiêu dùng và hệ thống phân phối, tạo cơ hội mở rộng thị trường cho các chủ thể OCOP.

Phát biểu tại lễ khai trương, lãnh đạo Sở Công Thương đề nghị đơn vị quản lý đa dạng hóa mặt hàng, chú trọng chất lượng sản phẩm, niêm yết giá công khai, cung cấp đầy đủ thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất chủ động cải tiến công nghệ, hoàn thiện bao bì, xây dựng thương hiệu, bảo đảm chất lượng và uy tín sản phẩm; đồng thời tăng cường kết nối với siêu thị, cửa hàng bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các kênh phân phối phù hợp để mở rộng đầu ra.

Ông Trịnh Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai phát biểu tại lễ khai trương.

Hiện toàn tỉnh có 558 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao. Riêng xã Văn Chấn có 22 sản phẩm OCOP, gồm 13 sản phẩm đạt 3 sao và 9 sản phẩm đạt 4 sao.

Các sản phẩm OCOP trưng bày tại điểm bán có đầy đủ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ.

Việc đưa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP vào hoạt động góp phần hoàn thiện hệ thống quảng bá, phân phối sản phẩm địa phương, tạo điều kiện để các chủ thể OCOP tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh; thúc đẩy sản xuất hàng hóa và nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.