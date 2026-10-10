Khai trương điểm giới thiệu sản phẩm OCOP tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

Các sản phẩm nông sản, đặc sản Gia Lai được trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng. Ảnh: Hà Đức Thành

Cửa hàng hiện trưng bày khoảng 400 sản phẩm nông sản, đặc sản thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu và mua sắm của người dân, du khách.

Với vị trí tại khu vực quảng trường trung tâm, cửa hàng góp phần tạo thêm kênh kết nối các chủ thể sản xuất với người tiêu dùng, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm OCOP tại cửa hàng. Ảnh: Hà Đức Thành

Việc GAUC đưa cửa hàng vào hoạt động được kỳ vọng góp phần mở rộng đầu ra cho sản phẩm OCOP, đồng thời quảng bá đặc sản Gia Lai gắn với phát triển du lịch địa phương.