Khai trương cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom, hướng tới kim ngạch 1,2 tỉ USD

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Sáng 3/10, UBND tỉnh An Giang phối hợp Tòa Hành chính tỉnh Kandal tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Dự lễ về phía các cơ quan Trung ương Việt Nam có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao...

Lãnh đạo tỉnh An Giang có các đồng chí: Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thanh Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Phía Campuchia có Đại tướng Prak Sovanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kandal Nou Sakhan; Tỉnh trưởng tỉnh Kandal Kuoch Chamroeun cùng đại diện các cơ quan chức năng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Hải trao Nghị quyết của Chính phủ về việc phê duyệt nâng cấp Cửa khẩu chính Khánh Bình lên Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết tỉnh kỳ vọng việc đưa cặp cửa khẩu vào hoạt động sẽ tạo thêm động lực phát triển kinh tế biên giới. An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua đây đạt khoảng 1,2 tỉ USD, từng bước tăng cường kết nối hàng hóa từ Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và các thị trường trong khu vực.

Việc cho phép công dân và phương tiện của nước thứ ba qua lại cũng được kỳ vọng tạo điều kiện phát triển các tour, tuyến du lịch quốc tế kết nối An Giang, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với Phnom Penh và các địa phương trong khu vực.

Cùng với thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch, hoạt động của cặp cửa khẩu tạo điều kiện để lực lượng chức năng hai nước phối hợp quản lý biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, gian lận thương mại.

Các đại biểu chứng kiến thông quan phương tiện chở hàng hóa qua cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Trước đó, ngày 7/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 219/NQ-CP, phê duyệt nâng cấp Cửa khẩu chính Khánh Bình thành cửa khẩu quốc tế đường bộ. Sau khi được nâng cấp, An Giang có 4 cửa khẩu quốc tế gồm Tịnh Biên, Hà Tiên, Vĩnh Xương và Khánh Bình.

Khánh Bình - Chrey Thom là cặp cửa khẩu quốc tế thứ hai kết nối An Giang với tỉnh Kandal, sau cặp Vĩnh Xương - Kaam Samnor. Cửa khẩu Khánh Bình cách thủ đô Phnom Penh khoảng 75km, có điều kiện kết nối giao thông đường bộ và đường thủy.