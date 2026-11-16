Khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số Bộ Xây dựng

Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng) cho biết, Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng có hệ thống giới thiệu, công bố những kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, hướng tới xây dựng Kho tri thức số ngành Xây dựng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và Bộ Xây dựng thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng (Ảnh: Tạ Hải).

Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng sẽ tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, đội ngũ nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đưa các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

Trên cơ sở 761 đề xuất sản phẩm, giải pháp từ 53 cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng đã đánh giá, lựa chọn 138 sản phẩm, giải pháp tiêu biểu để công bố trên Cổng thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

Trong đó, 6 sản phẩm đã được giới thiệu, tham luận trực tiếp tại chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành Xây dựng. Những sản phẩm này thuộc các lĩnh vực quản lý công trình xây dựng, hàng không, hàng hải, đường sắt và giao thông công cộng.