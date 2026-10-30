Khai trương chuyến tàu Di sản kết nối Hà Nội - Thái Nguyên

Ngày 30/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai trương chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên, đồng thời đón gần 100 đại biểu là phu nhân, phu quân các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026) và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Đón và tham gia hành trình cùng đoàn tại ga Hà Nội có: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng các đại biểu tại lễ khai trương chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Đồng Thưởng.

Trên hành trình từ ga Hà Nội đến ga Lưu Xá (Thái Nguyên), du khách được trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng thông qua hoạt động thưởng trà, thưởng thức ẩm thực truyền thống, giao lưu văn nghệ với những làn điệu hát Then, đàn tính. Những trải nghiệm này góp phần giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của vùng trung du miền núi phía Bắc ngay trên hành trình đường sắt.

Tại Thái Nguyên, đoàn sẽ tham quan vùng chè đặc sản Tân Cương, Khu bảo tồn Làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Triển lãm “195 năm Thái Nguyên - Thành tựu, hội nhập và phát triển”. Các đại biểu, du khách cũng có dịp tìm hiểu, trải nghiệm tại những gian hàng trưng bày sản phẩm trà trong nước và quốc tế, đồng thời tham dự chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên được Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030.

Theo định hướng hợp tác, hai bên phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện Đề án phát triển tàu du lịch Thái Nguyên, tổ chức khai thác trên hành trình Hà Nội - Gia Lâm - Đông Anh - Phổ Yên - Lưu Xá và ngược lại; đồng thời kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Du khách thưởng trà, trải nghiệm văn hóa đặc trưng của vùng đất Thái Nguyên trên hành trình. Ảnh: Đồng Thưởng.

Theo kế hoạch, chuyến tàu Di sản vận hành hằng ngày với 2 chuyến, xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 20 phút và từ Thái Nguyên về Hà Nội lúc 17 giờ 10 phút. Riêng trong dịp Festival Trà Quốc tế, tàu khai thác 6 chuyến vào các ngày 30/10, 31/10, 1/11 và 5, 6, 7/11. Sau thời gian này, tuyến dự kiến được duy trì ổn định với tần suất 2 chuyến mỗi tuần vào dịp cuối tuần.

Cùng với việc đưa chuyến tàu Di sản vào khai thác, tỉnh Thái Nguyên định hướng xây dựng các sản phẩm tour phù hợp với nhu cầu và thời gian trải nghiệm của nhiều nhóm du khách.

Trong đó, tour đi về trong ngày “Một ngày với Thái Nguyên” hướng đến những du khách có quỹ thời gian ngắn; tour 2 ngày 1 đêm “Đêm giữa miền trà” mang đến trải nghiệm sâu hơn về văn hóa, cảnh quan và đời sống địa phương. Với những hành trình từ 3 ngày trở lên, tour “Khám phá miền trà” sẽ mở rộng không gian trải nghiệm, kết nối nhiều điểm đến tiêu biểu của khu vực.

Chuyến tàu Di sản mở thêm không gian kết nối du lịch giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Đồng Thưởng.

Các chương trình du lịch dự kiến kết nối vùng chè Tân Cương, Khu bảo tồn Làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể, ATK Định Hóa cùng nhiều địa danh khác.

Việc khai trương chuyến tàu Di sản không chỉ bổ sung phương thức kết nối giao thông giữa Hà Nộivà Thái Nguyên, mà còn mở ra hướng phát triển sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên, đưa thương hiệu trà và các sản phẩm du lịch đặc trưng đến gần hơn với du khách trong nước, quốc tế.