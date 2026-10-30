Khai trương chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên, quảng bá văn hóa trà Việt

Đây là hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chào đón Đoàn ngoại giao trên Chuyến tàu di sản. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Đón đoàn tại Ga Hà Nội có ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Tham gia chuyến tàu có gần 100 đại biểu là phu nhân, phu quân các Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Ngoại giao.

Tại Ga Lưu Xá, đoàn được đón tiếp bởi ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát Then, hát Văn, múa bát, độc tấu sáo Mông. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Với chủ đề “Hành trình về với xứ Trà”, chuyến tàu không chỉ kết nối giao thông giữa Thủ đô Hà Nội và Thái Nguyên mà còn mang đến cho du khách trải nghiệm văn hóa đặc sắc ngay trên hành trình di chuyển.

Trong khoảng 2 giờ, hành khách được thưởng trà, tìm hiểu về các vùng chè nổi tiếng của Thái Nguyên, xem trình diễn nghệ thuật pha trà, giao lưu với những người làm chè và thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát Then, hát Văn, múa bát, độc tấu sáo Mông.

Không gian trên tàu được tổ chức thành điểm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trà tiêu biểu, sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của địa phương và các sản phẩm chế biến từ trà như bánh, kẹo. Đặc biệt, toa xe cộng đồng được bố trí để phục vụ các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu sản phẩm địa phương.

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chào đón Đoàn tại Ga Lưu Xá. ﻿Ảnh: thainguyen.gov.vn

Chuyến tàu Di sản đến Thái Nguyên đúng dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 khai mạc, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm, kết nối di sản đường sắt với văn hóa trà và các điểm đến của địa phương.

Đây cũng là dịp tôn vinh cây chè, người làm chè và những giá trị văn hóa trà được gìn giữ, phát triển qua nhiều thế hệ; đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất xứ Trà thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ Festival, tỉnh Thái Nguyên tổ chức 6 chuyến tàu khứ hồi phục vụ du khách vào các ngày 30, 31/10 và 1, 5, 6, 7/11. Mỗi đoàn tàu có tối thiểu 280 chỗ ngồi, xuất phát từ Ga Hà Nội, đi qua các ga Gia Lâm, Đông Anh, Phổ Yên và kết thúc tại Ga Lưu Xá (phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại ga Lưu Xá. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Theo lịch trình dự kiến, tàu khởi hành từ Hà Nội lúc 6 giờ 25 phút, đến Ga Lưu Xá lúc 8 giờ 20 phút; chiều ngược lại xuất phát lúc 17 giờ 20 phút và về đến Ga Hà Nội lúc 19 giờ 17 phút.

Trong thời gian ở Thái Nguyên, đoàn đại biểu và du khách sẽ tham quan, trải nghiệm tại một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời tham dự Chương trình kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Việc đưa vào khai thác chuyến tàu di sản được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường kết nối các điểm đến và lan tỏa giá trị văn hóa trà Thái Nguyên, qua đó thúc đẩy quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của địa phương đến du khách trong nước và quốc tế.