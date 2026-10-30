Khai trương chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên

Trên hành trình chuyến tàu di sản từ ga Hà Nội tới ga Lưu Xá, Thái Nguyên, du khách sẽ được thưởng trà, ẩm thực truyền thống, nghe hát Then, đàn Tính... Ảnh: CTTĐT UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trên hành trình từ ga Hà Nội đến ga Lưu Xá (Thái Nguyên), du khách có thể tìm hiểu văn hóa trà, thưởng thức các sản phẩm trà đặc trưng, ẩm thực và đặc sản địa phương, trong đó có sản phẩm OCOP.

Chuyến tàu cũng tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu và trình diễn nghệ thuật truyền thống như hát Then, đàn Tính, đưa trải nghiệm văn hóa đến với du khách ngay trên hành trình.

Tại Thái Nguyên, đoàn tham quan, trải nghiệm một số điểm đến như vùng chè đặc sản Tân Cương, Khu bảo tồn Làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Triển lãm “195 năm Thái Nguyên – Thành tựu hội nhập và phát triển”.

Đoàn cũng tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm trà trong nước và quốc tế, đồng thời dự chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và khai mạc Festival trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026.

Tàu Di sản Hà Nội – Thái Nguyên dự kiến vận hành 2 chuyến mỗi ngày: Khởi hành từ ga Hà Nội lúc 6h20 và từ Thái Nguyên về Hà Nội lúc 17h10. Trong thời gian diễn ra Festival trà quốc tế, tàu khai thác 6 chuyến vào các ngày 30/10, 31/10, 1/11 và 5, 6, 7/11. Sau đó, tàu dự kiến duy trì hoạt động ổn định với tần suất 2 chuyến mỗi tuần vào dịp cuối tuần.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, chuyến tàu di sản được Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp thực hiện theo Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030.

Hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện đề án phát triển tàu du lịch Thái Nguyên, khai thác tuyến Hà Nội – Gia Lâm – Đông Anh – Phổ Yên – Lưu Xá và chiều ngược lại, đồng thời kết nối với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Thái Nguyên định hướng xây dựng các tuyến du lịch (tour) phù hợp với nhiều nhóm du khách, gồm tour đi về trong ngày “Một ngày với Thái Nguyên”, tour 2 ngày một đêm “Đêm giữa miền trà” và tour từ 3 ngày trở lên “Khám phá miền trà”.

Hà Anh