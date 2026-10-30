Khai trương Chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên

Đón đoàn tại ga Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đón Đoàn Phu nhân các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trên Chuyến tàu di sản.

Cùng tham gia đón đoàn tại ga Lưu Xá có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở, ban, ngành và địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón đoàn tại Ga Lưu Xá.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng khăn cho du khách.

Chuyến tàu Di sản không chỉ kết nối Hà Nội với Thái Nguyên mà còn mở ra không gian trải nghiệm văn hóa ngay trên hành trình. Du khách có cơ hội tìm hiểu văn hóa trà, thưởng thức các sản phẩm trà đặc trưng, khám phá đặc sản địa phương và các sản phẩm OCOP, đồng thời tiếp cận những giá trị văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động giao lưu, giới thiệu và trình diễn nghệ thuật.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh trao đổi cùng du khách trên tàu.

Tiếp nối hành trình, đoàn tham quan, trải nghiệm tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, khám phá không gian văn hóa trà Tiến Yên, Tân Cương, tìm hiểu quy trình thu hái, chế biến chè và gặp gỡ những người đang gìn giữ nghề trà truyền thống.

Các hoạt động giới thiệu văn hóa dân gian, trong đó có múa Tắc Xình của đồng bào Sán Chay – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần mang đến những trải nghiệm đặc sắc về đời sống văn hóa và bản sắc địa phương.

Biểu diễn văn nghệ trên tàu phục vụ du khách.

Du khách tham gia chuyến tàu.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giao lưu và quảng bá tinh hoa trà Việt.

Cùng ngày, đoàn đại biểu quốc tế sẽ tham dự Chương trình kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Lễ khai mạc Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026.