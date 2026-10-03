Chương trình văn nghệ chào mừng do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang thực hiện

Tham dự lễ công bố, về phía đại biểu Vương quốc Campuchia có: Đại tướng Prak Sovanna, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia; Ngài Nou Sakhan, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kandal và Kuoch Chamroeun, Tỉnh trưởng tỉnh Kandal.

Về phía Trung ương và tỉnh An Giang có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Hải; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.

Cùng với đó là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom

Ngày 7.8.2026, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 219/NQ-CP về việc phê duyệt nâng cấp Cửa khẩu chính Khánh Bình (tỉnh An Giang) thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình.

Sau khi Cửa khẩu Khánh Bình được nâng cấp, tỉnh An Giang hiện có 4 cửa khẩu quốc tế tiếp giáp các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot – Vương quốc Campuchia, gồm các Cửa khẩu: Tịnh Biên, Hà Tiên, Vĩnh Xương và Khánh Bình.

Khánh Bình - Chrey Thom là cặp cửa khẩu quốc tế thứ hai kết nối An Giang với tỉnh Kandal, sau cặp Vĩnh Xương - Kaam Samnor. Cửa khẩu Khánh Bình cách thủ đô Phnom Penh khoảng 75km, có điều kiện kết nối giao thông đường bộ và đường thủy.

Việc đưa cặp cửa khẩu vào hoạt động sẽ tạo thêm động lực phát triển kinh tế biên giới. Tỉnh An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua đây đạt khoảng 1,2 tỉ USD, từng bước tăng cường kết nối hàng hóa từ Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và các thị trường trong khu vực.

Công dân và phương tiện của nước thứ ba qua lại cũng được kỳ vọng tạo điều kiện phát triển các tour, tuyến du lịch quốc tế kết nối An Giang, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với Phnom Penh và các địa phương trong khu vực.

Xe chở hàng hóa lưu thông qua cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom

Cùng với thúc đẩy thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch, hoạt động của cặp cửa khẩu tạo điều kiện để lực lượng chức năng hai nước phối hợp quản lý biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, gian lận thương mại.