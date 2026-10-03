Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kuoch Chamroeun - Tỉnh trưởng tỉnh Kandal cho biết, hiện tỉnh Kandal và tỉnh An Giang có 2 cặp cửa khẩu quốc tế Kaom Samnor - Vĩnh Xương và Chrey Thom - Khánh Bình. Đây không chỉ là những cửa ngõ giao thương quan trọng mà còn là cầu nối hữu nghị, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai tỉnh, hai nước.

Lãnh đạo 2 tỉnhKandalvà An Giang thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cặp cửa khẩuKhánh Bình - Chrey Thom.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, cửa khẩu quốc tế Khánh Bình sẽ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa trọng yếu của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước sang thị quốc tế trường Campuchia cũng như các quốc gia ASEAN. Tỉnh An Giang đặt mục tiêu phấn đấu đưa tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom đạt khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.

Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục tại cửa khẩu.

Để cặp cửa khẩu Khánh Bình - Chrey Thom (Chrây Thôm) phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các cơ quan chức năng của hai nước, đặc biệt là tỉnh An Giang và tỉnh Kandal tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Cửa khẩu đường bộ Khánh Bình nằm ở điểm cuối tuyến Quốc lộ 91C, kết nối trực tiếp với Cửa khẩu Chrey Thom của tỉnh Kandal qua cầu Long Bình - Chrey Thom. Cửa khẩu Khánh Bình giữ vị trí quan trọng trên tuyến giao thương từ An Giang đến Thủ đô Phnom Penh, Campuchia với khoảng cách 76km đường bộ, cùng hệ thống giao thông kết nối ngày càng được đầu tư, nơi đây đã hình thành dòng chảy hàng hóa, phương tiện và hoạt động giao thương ngày càng sôi động.