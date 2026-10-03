Ngày 7/8/2026, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 219/NQ-CP về việc phê duyệt nâng cấp Cửa khẩu chính Khánh Bình (tỉnh An Giang) thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình. Sau khi Cửa khẩu Khánh Bình được nâng cấp, tỉnh An Giang hiện có 4 cửa khẩu quốc tế tiếp giáp các tỉnh Kandal, Takeo và Kampot – Vương quốc Campuchia, gồm các Cửa khẩu: Tịnh Biên, Hà Tiên, Vĩnh Xương và Khánh Bình.

Các đại biểu dự Lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình – Chrey Thom.

Khánh Bình – Chrey Thom là cặp cửa khẩu quốc tế thứ 2 giữa An Giang và Kandal, sau cặp Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương – Kaam Samnor.

Cửa khẩu Khánh Bình có lợi thế nổi bật về vị trí địa lý và kết nối giao thông. Đây là cửa khẩu của Việt Nam giáp Campuchia có khoảng cách gần thủ đô Phnom Penh nhất, khoảng 75 km. Đồng thời thuận lợi cả về đường bộ và đường thủy, được định hướng kết nối cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tạo tiềm năng lớn để phát triển thương mại biên giới, logistics và du lịch.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao trao Nghị quyết của Chính phủ về việc phê duyệt nâng cấp Cửa khẩu chính Khánh Bình lên Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình cho đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình – Chrey Thom.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh An Giang kỳ vọng việc khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình – Chrey Thom sẽ tạo thêm động lực phát triển mới. Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình sẽ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa trọng yếu của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước sang thị trường Campuchia cũng như các quốc gia ASEAN. Tỉnh An Giang đặt mục tiêu phấn đấu đưa tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp Cửa khẩu Khánh Bình – Chrey Thom đạt khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.

Các đại biểu chứng kiến thông quan phương tiện chở hàng hóa qua cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình – Chrey Thom.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cặp Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình – Chrey Thom sẽ giúp thiết lập một vành đai an ninh vững chắc, chủ động kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán người và gian lận thương mại.