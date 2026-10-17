Khai trương Bệnh viện Phụ sản trung ương cơ sở 2: Hướng tới hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực ASEAN

Dự lễ khai trương có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Bệnh viện Phụ sản trung ương Cơ sở 2. Ảnh: Thu Hương

Hiện thực hóa mục tiêu giảm tải, đưa kỹ thuật cao ra ngoại thành

Được phê duyệt đầu tư ngày 30-10-2019, dự án Bệnh viện Phụ sản trung ương cơ sở 2 xây dựng trên khu đất rộng hơn 6ha, tổng diện tích sàn gần 30.000m², quy mô 300 giường bệnh nội trú, gồm 17 khoa và 11 bộ phận. Bộ Y tế đã phê duyệt 2.731 danh mục kỹ thuật, tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu, như: Y học bào thai, hỗ trợ sinh sản, chẩn đoán trước sinh, điều trị ung thư phụ khoa, đông lạnh mô buồng trứng bảo tồn chức năng sinh sản…

Từ ngày 4-8-2026, bệnh viện đi vào vận hành thử nghiệm. Trung bình mỗi ngày, cơ sở tiếp nhận 300 lượt khám, duy trì 150 giường nội trú, thực hiện hơn 4.000 lượt xét nghiệm, đón khoảng 20 ca sinh và tiến hành 5-10 ca phẫu thuật phụ khoa. Nhiều ca cấp cứu, ca bệnh khó được xử trí ngay tại cơ sở.

Theo Thầy thuốc nhân dân, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cơ sở 2 được định hướng phát triển theo mô hình “tiên tiến, hiện đại, nhân văn”, với hệ thống trang thiết bị đồng bộ phục vụ chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Bệnh viện được trang bị máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla, hệ thống chụp vú 3D cắt lớp, máy siêu âm Voluson Hera Z20 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương và ung thư vú.

Hệ thống xét nghiệm tự động Cobas e801, các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu về di truyền, sinh học phân tử và sinh thiết lạnh tức thì trong mổ góp phần nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian chẩn đoán. Khu phẫu thuật có phòng mổ áp lực dương, hệ thống nội soi 4K; Trung tâm Sơ sinh được trang bị lồng ấp thông minh, máy thở cao tần và thiết bị hỗ trợ hô hấp, phục vụ chăm sóc trẻ sinh non, trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mô hình “bệnh viện không giấy”. Hệ thống bệnh án điện tử và ứng dụng “BV Phụ sản TW” cho phép người bệnh tra cứu kết quả trực tuyến, thanh toán viện phí trên nền tảng số, góp phần đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ khai trương. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, việc đưa cơ sở mới vào hoạt động là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, góp phần mở rộng năng lực khám, chữa bệnh và phát huy vai trò của bệnh viện chuyên khoa đầu ngành. Sự kiện này không chỉ nâng cao năng lực y tế chuyên sâu tại Thủ đô và các địa phương lân cận, mà còn là một minh chứng khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của ngành y tế Việt Nam trong thời kỳ mới.

Khẳng định tầm vóc y tế chuyên sâu, gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe

Xúc động chia sẻ câu chuyện từ chính trải nghiệm của gia đình, khi có cháu sinh non đứng trước ranh giới mong manh của sự sống, và đã được cứu sống thần kỳ nhờ trí tuệ, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những cống hiến bền bỉ của các thế hệ thầy thuốc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chuyên ngành sản phụ khoa mang sứ mệnh thiêng liêng: Chăm sóc sức khỏe người mẹ, đón một sinh linh chào đời và bảo vệ sự sống từ những ngày đầu tiên. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dân số, quyết định tương lai đất nước, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời.

Các đại biểu thăm trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản trung ương cơ sở 2. Ảnh: Thu Hương

Để phát huy hiệu quả đầu tư và khẳng định vị thế hàng đầu, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể y bác sĩ bệnh viện thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi: Lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng và an toàn người bệnh làm mục tiêu cao nhất; tổ chức vận hành đồng bộ, chuyên nghiệp, bảo đảm nguyên tắc “Hai cơ sở - Một đội ngũ - Một chuẩn mực chuyên môn và đạo đức”.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo bệnh viện đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế... nhằm làm chủ kỹ thuật tiên tiến, bảo đảm hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản trị hiện đại, công khai, minh bạch, lấy dữ liệu làm cơ sở điều hành; khai thác hiệu quả hệ thống bệnh án điện tử và nguồn lực đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu bệnh viện đưa cơ sở 2 trở thành hình mẫu bệnh viện chuyên khoa hiện đại của khu vực ASEAN và thế giới; từng bước phát triển dịch vụ y tế chuyên sâu gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định toàn ngành sẽ đoàn kết, từng bước giải quyết vấn đề tồn đọng, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Nằm trong chiến lược đưa các công trình y tế trọng điểm vào hoạt động giai đoạn 2025-2027, Bệnh viện Phụ sản trung ương cơ sở 2 cùng 5 cơ sở tuyến trung ương khác (Bạch Mai, Việt Đức, Nhi trung ương ở phía Bắc; Chợ Rẫy, Đa khoa trung ương Cần Thơ ở phía Nam), góp phần xây dựng mạng lưới y tế vững chắc phục vụ nhân dân.