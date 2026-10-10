Khai trương Bến xe Yên Sở: Thêm đầu mối vận tải ở cửa ngõ phía Nam

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai trương Bến xe Yên Sở. Ảnh: Tuấn Lương.

Đầu tư đồng bộ, hướng tới bến xe hiện đại

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ngày 10-10, Công ty cổ phần Bến xe Yên Sở tổ chức lễ khai trương Bến xe khách Yên Sở. Công trình nằm trên đường Đỗ Mười, phường Yên Sở, dọc tuyến Vành đai 3, tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội; có vị trí thuận lợi kết nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và mạng lưới giao thông liên tỉnh.

Với diện tích khoảng 2,76ha, bến xe được đầu tư theo hướng hiện đại, gồm nhà trung tâm, sân bãi, khu vực đón trả khách và các công trình phụ trợ. Điểm nhấn là tòa nhà trung tâm hình tròn, cao 3 tầng nổi, có tầng hầm rộng khoảng 5.000m² phục vụ đỗ xe và hỗ trợ tổ chức giao thông trong bến. Không gian được bố trí theo chức năng, từ sảnh chờ, quầy bán vé đến các khu dịch vụ, tiện ích phục vụ hành khách.

Tầng hầm phục vụ đỗ xe trong bến. Ảnh: Tuấn Lương.

Một trong những điểm đáng chú ý của công trình là việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành. Hệ thống kiểm soát phương tiện ra vào, bảng thông tin điện tử hiển thị giờ xe chạy, phần mềm quản lý và các tiện ích hỗ trợ hành khách hướng tới mô hình vận hành đồng bộ, hiện đại. Việc phân định khu vực đón trả khách, luồng phương tiện và lối đi bộ cũng nhằm hạn chế giao cắt, nâng cao an toàn trong quá trình khai thác.

Theo ông Tô Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe Yên Sở, Dự án được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2016, nhưng trải qua nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục và đất đai. Sau khi các thủ tục được tháo gỡ, dự án khởi công vào quý II-2025. Sau hơn một năm thi công, các hạng mục chính đã hoàn thành, chuẩn bị đưa công trình vào khai thác.

Khi đi vào hoạt động, Bến xe Yên Sở là bến xe khách thứ bảy của Thủ đô, được kỳ vọng tiếp nhận một phần luồng vận tải liên tỉnh đang tập trung tại khu vực phía Nam, chia sẻ áp lực với các bến Giáp Bát và Nước Ngầm.

Tổ chức khai thác hiệu quả, bảo đảm an toàn giao thông

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Duy Phong nhấn mạnh, việc đưa Bến xe khách Yên Sở vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bổ sung hạ tầng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, tăng cường kết nối Hà Nội với các địa phương, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Duy Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Lương.

Theo ông Đào Duy Phong, sau lễ khánh thành, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức cho bến hoạt động an toàn, ổn định, thuận tiện với hành khách và hiệu quả đối với doanh nghiệp. Đơn vị quản lý cần duy trì đầy đủ các điều kiện của bến xe loại 1; kiểm tra, xác nhận phương tiện xuất bến đúng quy định, bảo đảm chất lượng phương tiện, điều kiện người lái và hành trình được phép khai thác. Công tác bảo trì công trình, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an ninh trật tự phải được thực hiện thường xuyên.

Cùng với đó, việc khai thác bến phải gắn với tổ chức mạng lưới vận tải. Đơn vị quản lý cần phối hợp với cơ quan chức năng và các địa phương hoàn thiện danh mục tuyến, bố trí biểu đồ chạy xe phù hợp; rà soát kết nối với xe buýt, taxi và phương tiện trung chuyển, tạo thuận lợi để hành khách tiếp cận bến và chuyển tiếp giữa vận tải liên tỉnh với giao thông đô thị.

Đặc biệt, do nằm sát trục Vành đai 3, hoạt động của bến cần được phối hợp chặt chẽ với tổ chức giao thông khu vực. Sở Xây dựng yêu cầu theo dõi lưu lượng phương tiện, nhất là vào giờ cao điểm, chủ động điều chỉnh phân luồng, hạn chế xung đột và ùn tắc; đồng thời xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, đón trả khách trái quy định, giữ thông thoáng các lối ra vào bến.

Nhiều tuyến xe buýt kết nối với Bến xe Yên Sở. Ảnh: Tuấn Lương.

Nâng cao chất lượng phục vụ cũng là yêu cầu xuyên suốt. Các đơn vị cần công khai nội quy, giá dịch vụ, giờ chạy xe và thông tin hỗ trợ; ngăn chặn tình trạng chèo kéo, thu tiền trái quy định; chú trọng vệ sinh môi trường, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và hành khách cần trợ giúp. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý xe ra vào, thông tin chuyến đi, bán vé và thanh toán cần đi đôi với hỗ trợ trực tiếp để mọi hành khách đều có thể sử dụng thuận tiện.

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương hướng dẫn, kiểm tra điều kiện khai thác và giải quyết những vấn đề phát sinh. Hiệu quả của Bến xe Yên Sở không chỉ được quyết định bởi hạ tầng mới mà còn phụ thuộc vào khả năng kết nối, tổ chức vận hành và chất lượng phục vụ, qua đó phát huy vai trò của một đầu mối vận tải liên tỉnh tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.