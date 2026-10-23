Khai trương 40 gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP tại Lễ hội Dinh Thầy Thím 2026

Các gian hàng trưng bày đa dạng sản vật như nước mắm cá đen, sầu riêng Đa Mi, dưa lưới Bình An, cà phê, bò một nắng, cà phê Cầu Đất… mang đến cho du khách cơ hội khám phá, trải nghiệm những sản vật đặc trưng của địa phương và các vùng miền.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thanh Quế, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hải nhấn mạnh: Lễ hội Dinh Thầy Thím là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng và du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách đến tham quan, hành hương, trải nghiệm.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP

Việc tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và ẩm thực không chỉ góp phần làm phong phú các hoạt động của lễ hội mà còn tạo cơ hội quảng bá sản vật, giới thiệu nét đẹp văn hóa, ẩm thực của xã Tân Hải và các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng.

Sầu riêng sấy khô của Hợp tác xã Tổng hợp nông nghiệp Đa Mi

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các cơ sở sản xuất, kinh doanh giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế trên địa bàn.

Du khách tìm hiểu sản phẩm OCOP

Lãnh đạo xã Tân Hải cũng mong muốn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chú trọng chất lượng, nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Từ đó gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương.