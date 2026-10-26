Khai trừ ra khỏi Đảng ba đảng viên Điện lực Liên Chiểu

Ngày 26/10, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, tại Kỳ họp thứ 17, dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, đã xem xét, thi hành kỷ luật nhiều đảng viên.

Các trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng do vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, tạm giam hoặc bị tuyên phạt theo bản án của tòa án.

Trong số này có bà Trịnh Thị Tình - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Điện lực Liên Chiểu; ông Nguyễn Văn Ái và ông Nguyễn Châu - đảng viên Chi bộ Điện lực Liên Chiểu, thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đà Nẵng.

Quang cảnh kỳ họp thứ 17 của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Thành ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đoàn Kim Nhu, đảng viên Chi bộ 22 Thạch Thang; các ông: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đích, Nguyễn Giúp, đảng viên Chi bộ thôn Long Thành; ông Nguyễn Hữu Nhiên, đảng viên Chi bộ thôn Diêm Điền; ông Võ Hữu Dũng, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hội An Tây; ông Nguyễn Văn Chức, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Bồ Mưng 2, phường Điện Bàn Bắc.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Văn phòng Thành ủy; kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và tài chính Đảng tại các địa phương gồm Điện Bàn Bắc, Quế Sơn Trung, Đức Phú và Thăng Trường.

Đáng chú ý, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng xem xét kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng trụ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính tại 8 xã: Quế Sơn, Nam Phước, Tây Hồ, Hương Trà, Nam Trà My, Khâm Đức, Avương và Bến Giằng.

Đơn vị cũng giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tại xã Bến Hiên, gắn với trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhận thấy một số tổ chức Đảng, đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm. Các đơn vị, cá nhân liên quan được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; báo cáo kết quả về Uỷ ban kiểm tra Thành ủy.

Trước đó, như báo Tiền Phong đưa tin, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án liên quan các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cơ quan Công an, quá trình điều tra đã làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến việc làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước không đúng quy định. Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp Cấp nước khu vực 4 về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.