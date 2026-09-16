Khai trừ Đảng Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K; ông Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Ông Trần Văn Thuấn (trái) và ông Nguyễn Huy Ngọc. Nguồn: TTXVN

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Văn Thuấn và Nguyễn Huy Ngọc đã có những vi phạm liên quan đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ban Bí thư xác định các vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Trên cơ sở nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Huy Ngọc; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Trước đó, ngày 7-9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thuấn. Cơ quan này xác định ông Thuấn có những vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cùng một số quy định khác của Đảng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Đối với ông Nguyễn Huy Ngọc, ngày 11-9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật sau khi xác định các vi phạm của ông gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Bộ Công an trước đó thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn để điều tra về tội “Nhận hối lộ” trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương liên quan. Ông Thuấn sau đó bị tạm đình chỉ công tác Thứ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tương tự, ông Nguyễn Huy Ngọc đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Nhận hối lộ” trong cùng vụ án; thời điểm bị khởi tố, ông đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, trước đó là Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.